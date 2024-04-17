人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

史丹福網紅教授胡伯曼的社媒平台有600多萬粉絲。（記者徐蓓蓓／翻攝）

據「每日郵報」報導，史丹福大學 神經科學副教授、健身達人、著名播客胡伯曼（Andrew Huberman)被曝同時和六名女性交往。胡伯曼以健康自律的形象示人，是百萬男性的精神導師。此次被爆出行為不端，令輿論譁然。

據報導，胡伯曼的女友薩拉（Sarah)一直都知道自己男友很受女性歡迎，因為胡伯曼身材健碩，肌肉發達，還遍體紋身，無論走到哪裡都會引來眾多仰慕者。但她直到2022年夏天才發現事情不對。當時胡伯曼去洗手間的時候，薩拉拿過他的手機看了上面的簡訊。

當時兩人正進行試管嬰兒的療程想要一個小孩，薩拉開始懷疑胡伯曼跟其他女性有染，但對方總是說她亂想。他安慰薩拉說，那些都是「跟蹤狂，酒鬼和習慣性撒謊者。」但是他的手機不會說謊。甚至有次兩人剛露營回來，他就跟另一個叫伊芙（Eve)的女性聯絡。

胡伯曼很擅長療癒性的談話。他對伊芙說：「你的感受很重要。我是個很會照顧人的人。我明天就回來了，這個周末就想見你。」

很顯然，伊芙不是什麼跟蹤狂。伊芙是一個極其美麗的女演員，見到她的人都很難把眼睛從她身上挪開。她兩年前在一個私密邀請制的約會應用上與胡伯曼結識，兩個人之後一起去游泳，然後就開始一直聯繫。

胡伯曼一直以苦行僧的形象示人，他反覆對自己的百萬受眾強調自律的重要性，說這是減小壓力的關鍵。而另一方面，自己卻背著女朋友薩拉在和五個女人同時交往。

「紐約」雜誌最早爆出了這件事，還採訪了5位當事人。她們說這位深受愛戴的公眾人物有著不為人知的陰暗一面。胡伯曼在社媒平台Instagram上有600萬粉絲。他的Youtube頻道有525萬的訂閱。他為健康產品和保養品的拍的廣告據說入帳都有百萬。

「時代」雜誌去年報導他的標題是「播客胡伯曼是怎樣讓美國來關注科學的」，還援引另一位神經科學家稱他為這一領域的「搖滾明星。」「時代」採訪時問到他如何定義樂趣時，他的回答是：「我學習並且喜歡運動。」

現在一些女性揭露胡伯曼其實非常有攻擊性，喜歡操控人，並且極度自戀和心理變態。不僅作為情人不可信任，甚至作為科學家都不靠譜。據說他的播客里都充斥著「偽科學」。他所吹噓的史丹福實驗室，實際上不過是一個博士後學生工作的地方。

本報未能獲得胡伯曼回應。