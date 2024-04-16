聖馬刁縣首次透露平局最後一票細節 明日可見首次更新

聖馬刁縣副選舉官伊里扎（Jim Irizarry)說，造成16選區國會議員選舉平局的最後一張選票是最後計票日當天下午3點半到4點間收到的。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖馬刁選務處首度對記者透露，造成16選區候選人羅達倫（Eval Low）和史密提恩（Joe Simitian）平局的選票，來自一張簽名待確認選票。目前聖他克拉拉縣和聖馬刁縣選務處都在官方網站公布了重新計票的正式通知，也都確認申請人有每日支付重計定金。聖他克拉拉縣重計信息更新網頁已經上線。初次重計結果更新預計17日公布。

聖馬刁縣副選舉官伊里扎（Jim Irizarry)16日對記者透露，造成16選區國會議員選舉平局的最後一張選票，是最後計票日當天下午3時半到4時間收到的。這是一張簽名待確認的選票。一般來說，選民可以到選務處現場確認、寄信或電郵確認。當時選務處工作人員在最後時刻收到了這位選民的電子郵件確認。這張選擇了史密提恩的選票，也打破了此前羅達倫一票領先的狀況，形成了史無前例的大平局。

兩縣選務處都和記者確認，重計申請人有按時支付每天重計的定金。據悉聖他克拉拉收到的第一筆1萬2000元的定金，是申請人的律師以信用卡 支付，而聖馬刁縣收到的則是5000元的支票 。

目前聖他克拉拉縣重新計票即時更新頁面已經上線，選民可以登陸https://vote.santaclaracounty.gov/elections/current-recount-status隨時查看。頁面信息顯示聖他克拉拉縣目前已經取出2068和2031兩個小選區所有選票開始計票。聖馬刁縣副選舉官伊里扎也對記者表示計票開始後會每天5時30分左右，在聖馬刁縣選舉結果網站https://smcacre.gov/march-5-2024上公布重新計票結果。

聖馬刁縣選務處工作人員表示，自重計開始以來有一些民眾陸續來到選務處了解情況，並參觀計票現場。記者偶然在訪客登記表上，發現了現已撤回重計申請的斯泰因克（Dan Stegink)的名字，看來他依然關心重計的情況。