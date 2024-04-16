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阿縣地檢長官善貞 面臨罷免選舉 選舉若拖延 恐引訴訟

記者劉先進╱屋崙即時報導
阿拉米達縣進步改革派的地檢長官善貞將面臨罷免選舉。（記者劉先進╱攝影）
阿拉米達縣進步改革派的地檢長官善貞將面臨罷免選舉。（記者劉先進╱攝影）

由於罷免請願書的簽名達到法定要求，阿拉米達縣進步改革派的地檢長官善貞（Pamela Price），將面臨罷免選舉。這也是灣區第二個進步派地檢長遭罷免挑戰。前金山地檢長地檢官博徹思（Chesa Boudin）在2022年遭罷免。針對官善貞的特別罷免選舉的時間還未確定，最早可能在5月，最晚可能在7月舉行。

罷免發起方之一的屋崙華埠僑領陳錫澎（Carl Chan）16日對本報表示，如果縣議會決定將罷免選舉時間定在11月大選，拖延時間，會讓官善貞的政策傷害更多家庭。罷免方會考慮採取法律訴訟，要求提前選舉。期望選舉時間是6月。

阿縣選民登記處登記官杜普伊斯（Tim Dupuis）表示，3月4日，該登記處收到12萬3374個簽名，請願支持要求罷免官善貞，該處按照法律規定審查每個簽名。根據規定，罷免方面需要收到至少7萬3195個簽名。選民登記處認定有效簽名的數量足以要求舉行罷免選舉。該登記處將在阿縣議會4月30日舉行的會議上，證明請願書的審查結果。

陳錫澎說，收集簽名過程中，一些人沒有填寫職業，導致不符合阿縣規定。舊金山等地的罷免，都沒有要求填寫職業要求。他感謝民眾簽名參與罷免。罷免方希望將特別選舉的時間定在6月。「阿縣選民登記處本來可以在今天的縣議會上證明請願審查結果，下一次議會確定罷免選舉時間，但拖到30日證明，所有流程都要往後推遲。我們不希望拖延到11月大選，因為這意味著有更多家庭受到官善貞的政策傷害。如果縣議會如此決定，大家會考慮採取法律訴訟。」

根據州法律規定，縣議會必須在登記官員完成統計後14天內決定選舉日期。如果縣議會未能選定日期，則縣選舉官員將有5天時間進行選擇。目前還不清楚，縣議會在決定罷免選舉時間的過程中，將採用縣還是州的指導方針。不過，阿縣選民於3月份批准該縣採用州罷免規則。

加州指導原則要求罷免選舉安排在登記員宣布後的88到125個日曆日之間。意味著罷免選舉將在7月或8月舉行。而根據阿縣的規定，選舉必須在公告發布後的35到40天內舉行，但沒有規定是工作日還是日曆日。選舉時間，取決於縣議員對阿縣憲章的解釋，最早可能在5月，最晚可能在7月舉行選舉。

罷免選舉的反對者表示，他們傾向於在11月舉行罷免選舉，因為有專家表示，大選往往會吸引更多的投票者，產生更進步的結果。州府規定，如果可以將罷免選舉與定期選舉合併，時間可以安排在180天之後。這樣做的目的是為了省錢。選民登記官員估計，一次特別選舉可能花費約2000萬。如果不起訴縣政府並通過曠日持久的法庭鬥爭推遲選舉日程，罷免選舉與11月總統大選同時舉行的可能性不大。但陳錫澎認為，受害家庭所受的損害，遠超2000萬。

官善貞是前民權律師，曾承諾減少大規模監禁、減輕對25歲以下被告的刑罰，並追究員警不當行為的責任，2022 年以53%的選票贏得席位。上任時，她遭到檢察官和社區成員的反對，認為政策寬鬆，縱容罪犯，導致屋崙兇殺、搶劫等案件大幅飆升。去年7月，她上任還不到七個月，批評者成立罷免委員會。 「為每個人拯救阿拉米達」組織（Save Alameda for Everyone）是罷免方之一。

罷免方16日舉行記者會表示，希望盡快舉行選舉。（陳錫澎供圖）
罷免方16日舉行記者會表示，希望盡快舉行選舉。（陳錫澎供圖）

罷免 選民登記 屋崙

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