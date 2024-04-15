華翁斑馬線被撞飛有錄影 警局稱調查需一年

劉先生遭遇不幸的路口是雙向8車道的繁忙交通幹線。（記者徐蓓蓓╱攝影）

家住聖荷西 的79歲華裔 長者劉先生，3月31日在薩拉度加和280公路交會處的路口過馬路時，被撞不幸身亡。警察通知劉先生的女兒稱交通錄影顯示劉先生被撞時，交通指示牌顯示為「紅色的手」即行人禁止過馬路，因而責任在劉先生。劉先生女兒對此事存疑，希望能看到錄影內容。但警方表示無法提供，並稱調查過程需要12個月。

據劉女士回憶，事發當日7時10分左右，劉先生在照料好種在劉女士家後院的蔬菜後，動身前往自己居住的老年公寓。劉女士表示要送父親回去，但因當日天氣不錯，劉先生表示想自己走回去。到8時左右，同樣居住的在老年公寓的劉女士母親不見老伴回來，開始擔心，聯繫了女兒。

劉先生老伴之後到公車站等待了良久也不見人回來，於是全家出動四處尋找劉先生。劉女士還同時撥打了報警電話，警局卻一直稱警力不足，一旦有人力馬上會尋找。而此時位於獅子城超市和哈克（Harker） 學校附近的薩拉度加街路段已經被封。現場不幸身亡的行人正是劉先生。

劉先生女兒後來在半夜時分收到驗屍官辦公室電話，通知她劉先生已經被撞身亡，並且錄影顯示當時交通指示是「不可穿越的紅色的手」，因而是劉先生闖紅燈被撞。劉女士對這一說法表示難以接受，因為父親一向為人謹慎，安全意識強烈。

劉女士表示，事後她第一時間和先生找到警局，希望能看到事故的錄像，但警局拒絕提供。只給了她調查員的聯繫方式。溝通之後，對方稱事故調查需要12個月時間。這讓劉女士非常難以接受。尤其是她後面了解到從劉先生出事到警察趕到的40多分鐘內，都沒有人叫過救護車。而劉先生遺體的位置離開斑馬線很遠，很明顯是被撞飛了。

劉女士後來和同樣住在老年公寓的劉先生的朋友一同來到事發現場的路口，模擬劉先生的路徑過馬路。發現這條雙向八車道的繁忙交通幹線，行人過馬路的綠燈時間雖然有26秒，但腿腳不快的長者卻沒有辦法在變紅燈前走完。而馬路中央又沒有隔離帶可以歇腳。