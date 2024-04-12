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屋崙華埠金店被搶 華埠發起籌款

記者劉先進 ／屋崙即時報導
一名劫匪用槍威脅在場工作人員，另二人拿錘子砸玻璃搶走珠寶。（視頻截圖）
一名劫匪用槍威脅在場工作人員，另二人拿錘子砸玻璃搶走珠寶。（視頻截圖）

屋崙華埠富蘭崙街一家越南華裔珠寶行，10日下午遭遇入室搶劫。劫匪拿著手槍進入威脅店東，用鐵錘打爛玻璃櫃，將近90%的展示珠寶被洗劫一空。屋崙華促會（OCIC）理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）透過GoFundMe，幫忙籌款。截至發稿，已籌集1萬9767元。

根據莊錦鎮提供的視頻，五、六個劫匪闖入富蘭崙街808號的金鳳珠寶金行，一人手中拿槍威脅女店東和工作人員，兩人趕緊「貓下腰」，躲在玻璃櫃後。劫匪用錘子大力敲打玻璃櫃，砸爛後搶走珠寶。女店東跑到後面去找她先生，他拿著槍跑出來，但劫匪逃之夭夭。這些人搶劫過程中，都戴著連體衫帽和口罩，難以辨認具體面貌。

ABC 7電視台的亞裔記者Dion Lim報導，不到一分鐘，85%到90%的珠寶被擄走。由於疫情期間保險中斷，這家珠寶店的保險早已失效，難以賠償。

莊錦鎮表示，劫匪從外地而來，非常囂張。該店鋪平常門是關著的，只有客人來才會開門。劫匪先讓人敲門，示意購物，哄騙店東開門，再進行搶劫。他們已經在外地銷售贓物。警方拿到了部分消息，希望能很快抓獲嫌犯。

莊錦鎮也個人開通GoFundMe帳號，網頁是https://shorturl.at/hGKQ9。 截至發稿，已經籌到1萬9767元。莊錦鎮希望籌款到5萬元，幫助他們恢復運營。

受害店東拿著槍衝到店外時，劫匪已逃之夭夭。（視頻截圖）
受害店東拿著槍衝到店外時，劫匪已逃之夭夭。（視頻截圖）

保險 屋崙 GoFundMe

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