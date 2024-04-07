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北加聖荷西臺灣僑界急難救助協會會長交接

記者葛歆睿╱密爾比達即時報導
卸任會長韓中芬（左）交棒新會長李萍萍(右)，由駐舊金山經文處朱永昌副處長監交。（記者葛歆睿╱攝影）
卸任會長韓中芬（左）交棒新會長李萍萍(右)，由駐舊金山經文處朱永昌副處長監交。（記者葛歆睿╱攝影）

加州聖荷西臺灣海外僑界急難救助協會6日在金山灣區僑教中心舉辦會長及幹部交接典禮，卸任會長韓中芬交棒新會長李萍萍，由駐舊金山經文處副處長朱永昌監交，急難救助協會創會會長李漢文擔任主持。僑教中心莊雅淑主任，庫比蒂諾市議員魏虹、希爾斯伯勒市議員莊吳明芳、美國華裔精神健康聯盟代表Lillian Lee等觀禮。

朱永昌表示，過去兩年在韓中芬的領導下，急難救助協會幫助國人、僑胞、留學生度過難關。這份熱忱、心意和奉獻銘記在心。預祝新任會長李萍萍和團隊在未來任期內能夠一切順利，繼續當政府的後盾。

莊雅淑表示，僑委會號召海外僑社成立急難救助協會的初衷是在海外建立安全聯絡網、維護網，把所有僑胞的心凝聚在一起。目前全球各地有111個急難救助協會，希望透過僑界力量，支持所有需要急難救助的國人。

莊雅淑提到，台灣403大地震後，有很多僑胞打電話到僑教中心，希望能夠貢獻一己之力，使她非常感動。她說，台灣韌性強，因為有海外僑胞的支持與鼓勵，相信台灣一定可以度過這次難關。

韓中芬對協會過往的工作進行了說明，包括在疫情期間從台灣衛福部訂購19萬個臺製醫療口罩，發放給灣區僑胞，並捐贈給主流社區慈善機構；協助一位台灣留學生在北加州打工忽然病逝後的一切事宜，陪伴其自台來美的家屬處理醫療資料、殯儀館、醫院等諸多事項；去年為流落收容所的台灣父子提供持續的籌集和關懷，贈送小孩玩具。急難救助協會還舉辦了一系列講座，主題包括疫情相關、心理健康、旅遊保險、詐騙等。

李漢文表示，作為援助者，必須要尊重受助者的隱私。為了更好的提供協助，協會將制定標準化流程，並開辦講座傳授給相關工作人員。

新任會長李萍萍表示，她將踏著前人的基礎繼續前行，舉辦更大規模的活動，為北加州20萬台灣鄉親服務。

北加州聖荷西臺灣海外僑界急難救助協會新任會長和幹部團隊。（記者葛歆睿 / 攝影）
北加州聖荷西臺灣海外僑界急難救助協會新任會長和幹部團隊。（記者葛歆睿 / 攝影）

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