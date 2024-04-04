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灣區旅遊團台灣報平安 海外可捐款賑災

記者徐蓓蓓╱舊金山即時報導
美加旅行團在台灣。（受訪者提供）
美加旅行團在台灣。（受訪者提供）

台灣強震之後，灣區不少居民牽掛在台親友，紛紛致電問候。所幸此次震央位於外海，雖然多數人報告家中書櫃之類傢俱有傾倒，或是老舊房屋有開裂，但所幸都有驚無險，大小平安。於此同時，灣區「美加旅遊」的兩個赴台旅遊團也回報平安。

「美加旅遊」負責人杜兆明介紹，目前在台的兩隻旅行團分別是上周二（3月26日）與上周五（3月29日)從灣區出發前往台北。第一隻團由兩個家庭組成，第二隻團由三至四個家庭組成，都是來自灣區的華人。團員大多是初次前往台灣觀光，也有特意趕在清明節回鄉祭祖的。

地震發生後，杜兆明第一時間聯絡旅行社在台灣的負責人。他表示，第一隻團原本規畫的路線就是遊覽西海岸，所以行程沒有受到太大影響。第二隻團原本計畫遊覽完台北後前往花東地區，萬幸地震當日團隊還沒有離開台北。

目前所有團員均報平安。不過因為所住酒店樓層比較高，感受到很明顯的搖晃，受到了一些驚嚇。好在住的都是比較好的酒店，防震措施得當，因而不會有危險。杜兆明表示，目前旅行社已經和團員溝通，對行程做了適當修改。尤其原本計畫前往花東的第二團改為西線高雄、台南、墾丁深度遊。

據悉「衛生福利部」和「社工司」今天有公布勸募專戶，民眾可透過匯款、集資平台、LinePay等3大管道捐款。海外人士也可以通過公布的「土地銀行長春分行」帳號匯款。

此外，北加州台灣同鄉聯合會也發起賑災，從即日起到4月24日接受鄉親捐款，整合後會轉交賑災專戶。

36--美加旅行團在台灣。（受訪者提供）
36--美加旅行團在台灣。（受訪者提供）

灣區 地震 加州

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