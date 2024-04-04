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「車內連飯盒都別放」等紅燈遭破窗搶劫 屋崙華埠3月6起

記者劉先進／屋崙即時報導
屋崙警方提醒民眾，華埠3月至少發生六起搶劫案件，即車主在等紅燈或在車流中停頓時，有人停車步行過來觀察受害者車內情況，敲碎玻璃，偷走或搶走副駕駛或其他位置的財物。（記者劉先進／攝影）
屋崙警方提醒民眾，華埠3月至少發生六起搶劫案件，即車主在等紅燈或在車流中停頓時，有人停車步行過來觀察受害者車內情況，敲碎玻璃，偷走或搶走副駕駛或其他位置的財物。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠聯絡警員黃煒進（Wesley Huynh）表示，華埠3月至少發生六起搶劫案件，即車主在等紅燈或在車流中停頓時，有人停車步行過來觀察受害者車內情況，敲碎玻璃，偷走或搶走副駕駛或其他位置的財物。希望提醒民眾注意，即使在開車過程中，也不要將任何財物放在副駕駛或後座等顯眼的位置，「甚至一個飯盒都不行，不法分子看到任何有價值的東西， 都會迅速弄破車窗拿走。」

在最近屋崙防罪委員會（AACC）月會上，黃煒進提醒說，駕駛者開車等紅燈或在車流中停頓時，錢包等手提包放在副駕駛位置。就有犯罪分子打破車窗，搶走包並快速開車離開。若受害者掙扎，與不法分子拉扯等，甚至被武器威脅，就是搶劫，否則定義為財產犯罪。

2月華埠和周邊區域有四起類似案件。在2月8日上午9時32分，在Webster街1000號街區，有受害者遭遇此類搶劫。警方經過追查，截獲嫌犯車輛，發現是一輛自屋崙被盜的贓車，調查還在繼續中。華埠外的周邊區域，也發生類似搶劫。2月10日下午1時，13街的400號街區，有案件發生。11日晚7時45分，在Oak街1300街區，有人看到受害者副駕駛位置下有東西，於是破窗搶劫得手。中間受害者一度掙扎，不願東西被搶劫，但賊人最後得手。12日晚上10時30分，在12街的200街區，也有類似案件發生，目標通常是女性。

另外，在2月26日下午2時30分，有人闖入華埠，可能處於精神健康危機，也可能受到毒品或酒精的影響，破壞了一些企業的設備，還襲擊了一名員警，但他被拘留。這起事件並沒有對公眾造成持續威脅。

在月會後，黃煒進又發電郵給社區表示，繼續看到車中有人、但被砸玻璃偷竊或搶劫的犯罪趨勢。3月類似案件在華埠有六起，嫌犯停車後，會走到受害者車前觀察車內情況，再打破玻璃作案，拿走副駕駛或中控台頂部等位置的錢包等貴重物品。且嫌犯不僅會打破副駕駛玻璃，也可能破掉後座玻璃。「請避免將任何錢包、包或背包放在乘客座位。鼓勵同事、員工、朋友和家人也這樣做。」

黃煒進說，最近還處理過一些其他案件，受害者當時正在停好的車內或正在裝卸貨物，而犯罪嫌疑人卻偷偷打開他們未上鎖的車門，拿走錢包或包。提醒民眾提高警惕，留意附近是否有並排停放的汽車，或正在行駛突然在自己身邊停下的汽車，或向自己車輛方向倒車的情況。作為一般性的個人安全提醒，請持續注意周圍環境。在車前留出足夠的空間，以防在交通堵塞時需要開車離開。

此外，華埠最近發生過一起商業盜竊案，發生在3月28日淩晨4時40分左右，地點是華埠8街的唐人街餐廳。犯罪嫌疑人剪斷商店的門鎖，瞄準餐館的收銀機下狠手。他建議，儘量避免將現金留在收銀台過夜，並確保保險箱鎖好。建議使用多把堅固的鎖，安裝監控攝像頭。

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