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匹克球成矽谷社交運動首選 與網球陷場地之爭

記者徐蓓蓓╱庫比蒂諾即時報導
相對其他運動，匹克球更利於社交，且老少咸宜。（喜瑞都公園娛樂部提供）
相對其他運動，匹克球更利於社交，且老少咸宜。（喜瑞都公園娛樂部提供）

庫比蒂諾市議會3日將討論，是否批准在市紀念公園（Memorial PArk）興建八個匹克球（Pickleball，又名泡菜球）場。目前庫市施行的一個試點項目，將紀念公園內六個網球場中的兩個用來作為匹克球場。由於場地有限，球友經常大排長龍。他們非常希望市議會能批准在公園東南角興建專門的匹克球場地。

匹克球起源與1965年幾個家庭聚會時的偶然發明。有人形容，它是一個用乒乓球拍在羽毛球場地上支起網球球網來打的一種運動。自發明以來，這項運動一直在穩步發展，直到疫情期間突然風靡全美。

有報導稱，疫情期間有一百萬美國人開始打起匹克球，且數字還在不斷上升。諸如費爾普斯（Michael Phelps）、迪卡普里奧（Leonardo DiCaprio）和克魯尼（George Clooney)這樣的名人也是匹克球球友。

相對其他運動，匹克球的規則和小場地，讓這項運動不是那麼激烈，更利於社交，且老少咸宜。雙打在匹克球運動中尤其受歡迎。在矽谷，匹克球不僅大行其道，還逐漸取代網球和高球，成為科技界人士和風險投資人最愛的社交運動。

然而匹克球運動流行帶來的一個直接後果，就是場地之爭。矽谷城市此前的設計規畫中鮮有匹克球運動場地。匹克球的流行很多時候導致要把現有網球場地改造成匹克球場，這導致了網球社團和球友的強烈不滿。

例如，去年10月密爾比達的網球球友就發起了抵制將豪爾紀念公園Hall Memorial Park)」網球場改建成匹克球場的計畫。而在此之前，山景城公園和休閒委員會票選通過在倫斯道夫公園（Rengstorff Park)兩塊網球場地上畫出六塊匹克球場地的決定也遭到了山景城網球俱樂部的反對。

現在幾乎矽谷的每一個城市都有改建或新建的匹克球場。匹克球簡單易上手，還可以跨越種族、年齡、階級和職業的鴻溝，讓人們可以輕鬆社交，正在變得越來越流行。除去像庫比蒂諾市這樣由政府規畫的新場地之外，海灣俱樂部（Bay Club）這樣的私有體育俱樂部也開始提供匹克球項目。

很多矽谷城市在網球場地上疊畫匹克球場地引起了紛爭。（記者徐蓓蓓╱攝影）
很多矽谷城市在網球場地上疊畫匹克球場地引起了紛爭。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷 疫情 投資

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