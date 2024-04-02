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Walgreen藥店被零元購 警方4小時後才出警

記者王子涵╱舊金山即時報導
7名蒙面劫匪闖入這家Walgreen藥店，他們徑直衝入美妝區將貨品倒入黑色袋子中。（KPIX匿名員工提供）
7名蒙面劫匪闖入這家Walgreen藥店，他們徑直衝入美妝區將貨品倒入黑色袋子中。（KPIX匿名員工提供）

在剛剛過去的周末，一夥肆無忌憚的盜竊犯洗劫了市中心的Walgreen藥店，貨架上的商品被一掃而空。儘管這在舊金山已經不算新鮮，但警方直到四個小時後才出警調查，其效率仍然讓眾人大跌眼鏡。

盜竊犯襲擊了位於市場街夾第九街的Walgreen藥店，這裡曾被稱為「舊金山最差的Walgreen」。根據KPIX電視1日晚間的報道，在周日復活節下午4時30分左右，7名蒙面劫匪闖入這家Walgreen藥店，徑直衝入美妝區將貨品倒入黑色袋子中。

一位KPIX製片人恰巧在商店里購物，用手機拍下了整個過程。店內的員工、安保和顧客沒有干預劫匪的行動。

據了解，去年4月跨性別非裔劫匪布朗（Banko Brown）在搶劫舊金山另一間Walgreen藥店時，被執勤保安射殺，其身上並沒有配備武器。事件發生後，Walgreen安保對於該類劫案的處理十分受限。

這名不願透露姓名的KPIX製片人表示，復活節周日的下班時間應該是愉快輕鬆的，但相反他很震驚看到搶劫者不顧法律和周邊的市民，隨心所欲的搶奪商品，這就是現實生活中的打砸搶。

更值得震驚的是，舊金山警局在案發的四個小時後才做出響應。警局對這宗事件的聲明顯示，警員在當天晚上8時38分才接到報告，此時已經距離案發過去了整整四個小時。

KPIX補充道，警員在到達現場後，藥店已經關門，且無人報案。尚不清楚警方是什麼時間接到報警的，藥店的顧客和店員是否第一時間向警局報警。但根據目前的信息，警方的確在四個小時候才姍姍來遲。

該區市議員麥德誠（Matt Dorsey）曾是舊金山警局的發言人。他表示，警局需要更多經費才能解決舊金山面臨的所有問題和挑戰。「如果我們有一個人員齊整的警局，便可以成立一個專門負責搶劫的小隊，在盜竊活動頻發的區域增大執法力度，追責劫犯，並打擊銷贓活動。」

附近安保主管表示，該區域面臨大量的盜竊犯罪，許多商業因此離開。

據統計，自2019年以來，舊金山已經有17家Walgreen藥店關閉，最近一家是今年2月關閉的金融區分店。儘管其中許多是該連鎖店在過度擴張後宣布關閉的，但商業盜竊是否是導致關閉的主要原因，仍有待商榷。

自2019年以來，舊金山已經有17家Walgreen藥店關閉。示意圖，非文中所述...
自2019年以來，舊金山已經有17家Walgreen藥店關閉。示意圖，非文中所述的那一家。（本報檔案照）
7名蒙面劫匪闖入這家Walgreen藥店，他們徑直衝入美妝區將貨品倒入黑色袋子中...
7名蒙面劫匪闖入這家Walgreen藥店，他們徑直衝入美妝區將貨品倒入黑色袋子中。（KPIX匿名員工提供）

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