我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

磁鐵吸得住的這枚一分錢硬幣 價值40萬元

華人遊客受困加州大蘇爾 睡車上怕沒電不敢開暖

華人遊客、露營者經歷大蘇爾受困 幸已解圍

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
加州1號公路大蘇爾段塌方。（加州交通廳照片）
加州1號公路大蘇爾段塌方。（加州交通廳照片）

加州1號公路大蘇爾(Big Sur)段是世界聞名的旅遊勝地。上周末發生路段塌方，交通中斷後被困的超過1600人中，不少是從灣區前往度假或露營的遊客。有人因此不得不在車內度過一夜，還有露營者的裝備也滯留在營地，尚未能取回。

在灣區矽谷工作的匡先生原本並沒有計畫復活節出遊。但是由於多年的同學兼好友遠道而來，希望一睹大蘇爾的風采，因此周六兩人冒雨前往。原計畫欣賞一下海岸風景就原路返回，誰料不巧就遇到道路塌方。

匡先生回憶，當時他們正在附近的停車點下車休息，突然發現回去的公路擁堵了起來。然後好幾輛消防車和警車經過，還有挖土機。之後有消防員過來對他們說，前面有道路塌方，他們可能要準備好在這裡過夜了。

匡先生和朋友當時想到要馬上訂旅店過夜，但是現場手機信號非常差。最後找到一家餐廳，用餐廳的無線網路信號上網想訂旅店時，發現周邊的幾個汽車旅店早就全部訂滿了。在餐廳吃晚飯之後，只好回車裡將就了一夜。

而且因為開的是電動車，當時在附近找不到充電樁，非常害怕電用完沒法開出去，因此空調也不敢開高。到了夜間氣溫驟降，真是有些苦不堪言。好在第二天早上大概11時就傳來消息說可以放行，才順利脫險。

同樣來自矽谷的張小姐和男朋友，提前好幾個月就規畫在大蘇爾著名的費法湖邊露營地露營。周六的紅木林里只有濛濛細雨，沒有影響到他們的露營計畫。但在晚上準備睡覺的時候，露營地工作人員找到他們，說發生了山體滑坡，山石毀壞了路段。第二天早上可能要等待新的通知。

結果周日早上傳來消息，道路封閉，不知道什麼時候能通行。而此時營區管理處外已經擠滿了被困的人。當時巡警對人群說，可能要讓他們留下車子，帶好貴重物品先走出這一地段。好在中午時候傳來好消息說可以單邊放行。他們趕忙開車過去排隊，終於在下午4時多開出了大蘇爾。

但聽說同一營地有人周六白天去附近的卡梅爾（Carmel)小鎮玩，晚上發現封路回不去營地。至今帳篷和其他露營工具還留在營地沒法取回。

冬春雨季向來是1號公路塌方的高發季節。而大蘇爾南部封閉修路已經超過一年。現在北部也被封閉，看來短期內想前往旅遊應該是比較難。

灣區 矽谷 加州

上一則

1號公路大蘇爾段塌方 1600人周末受困

下一則

金山首個教職員工可負擔房 即日起可申請

延伸閱讀

1號公路大蘇爾段塌方 1600人周末受困

1號公路大蘇爾段塌方 1600人周末受困
屋崙機場新名稱加「舊金山灣」SFO嚴重擔憂

屋崙機場新名稱加「舊金山灣」SFO嚴重擔憂
海灣女足主場首戰遭絕殺 灣區球迷仍力挺

海灣女足主場首戰遭絕殺 灣區球迷仍力挺
一分鐘看加州／灣區男性瘋肉毒 讓它變硬變長

一分鐘看加州／灣區男性瘋肉毒 讓它變硬變長
灣區9縣衛生官員協會示警：麻疹病例不斷增加

灣區9縣衛生官員協會示警：麻疹病例不斷增加

熱門新聞

保險公司紛紛退出，無疑給已經舉步維艱的加州保險市場雪上加霜。（取自Pexels）

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦

2024-03-29 02:20
矽谷名人暨「Taiwan Next Foundation」執行長謝凱婷（Katie Hsieh）27日也在自己的粉專說，曾與貴婦奈奈有過一面之緣，過程中不斷地被貴婦奈奈遊說投資她男朋友黃博健的醫美診所，讓謝凱婷直呼「嚇到想跳車」。（翻攝自FB粉絲團）

矽谷美味人妻曾遇貴婦奈奈要千萬台幣 嚇到想跳車

2024-03-27 23:50
Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）3月27日在他自己的Instagram貼了一張與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的合照，查克柏格只寫了Jersey swap（球衣交換）這個詞，可以感受到兩人的好交情。（擷自查克柏格IG）

查克柏格曬與黃仁勳合照 只寫「1個詞」曝超級好交情

2024-03-27 15:31
美國產芭樂抵達北加仍非常新鮮，價格實惠只要每磅3.99元，但果實風味與甜度較低。（記者孫愛薇／攝影）

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

2024-03-24 02:20
聯名款成衣太受歡迎，店內只剩顏色不太鮮豔的款式，衣服尺碼還很不全。（記者徐蓓蓓/攝影）

Target聯名DVF成衣 賣到斷貨

2024-03-26 02:19
徐任生進口多種芭樂品種，台灣紅心芭樂、紫芭樂、墨西種土芭樂、帝王芭樂以及甕仔芭樂都在其中。（受訪者提供）

華裔農夫種出芭樂 對決進口貨

2024-03-24 02:19

超人氣

更多 >
不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂
降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事

降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事
紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司
壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒

壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒
社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年