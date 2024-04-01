華人遊客、露營者經歷大蘇爾受困 幸已解圍

加州1號公路大蘇爾段塌方。（加州交通廳照片）

加州 1號公路大蘇爾(Big Sur)段是世界聞名的旅遊勝地。上周末發生路段塌方，交通中斷後被困的超過1600人中，不少是從灣區 前往度假或露營的遊客。有人因此不得不在車內度過一夜，還有露營者的裝備也滯留在營地，尚未能取回。

在灣區矽谷 工作的匡先生原本並沒有計畫復活節出遊。但是由於多年的同學兼好友遠道而來，希望一睹大蘇爾的風采，因此周六兩人冒雨前往。原計畫欣賞一下海岸風景就原路返回，誰料不巧就遇到道路塌方。

匡先生回憶，當時他們正在附近的停車點下車休息，突然發現回去的公路擁堵了起來。然後好幾輛消防車和警車經過，還有挖土機。之後有消防員過來對他們說，前面有道路塌方，他們可能要準備好在這裡過夜了。

匡先生和朋友當時想到要馬上訂旅店過夜，但是現場手機信號非常差。最後找到一家餐廳，用餐廳的無線網路信號上網想訂旅店時，發現周邊的幾個汽車旅店早就全部訂滿了。在餐廳吃晚飯之後，只好回車裡將就了一夜。

而且因為開的是電動車，當時在附近找不到充電樁，非常害怕電用完沒法開出去，因此空調也不敢開高。到了夜間氣溫驟降，真是有些苦不堪言。好在第二天早上大概11時就傳來消息說可以放行，才順利脫險。

同樣來自矽谷的張小姐和男朋友，提前好幾個月就規畫在大蘇爾著名的費法湖邊露營地露營。周六的紅木林里只有濛濛細雨，沒有影響到他們的露營計畫。但在晚上準備睡覺的時候，露營地工作人員找到他們，說發生了山體滑坡，山石毀壞了路段。第二天早上可能要等待新的通知。

結果周日早上傳來消息，道路封閉，不知道什麼時候能通行。而此時營區管理處外已經擠滿了被困的人。當時巡警對人群說，可能要讓他們留下車子，帶好貴重物品先走出這一地段。好在中午時候傳來好消息說可以單邊放行。他們趕忙開車過去排隊，終於在下午4時多開出了大蘇爾。

但聽說同一營地有人周六白天去附近的卡梅爾（Carmel)小鎮玩，晚上發現封路回不去營地。至今帳篷和其他露營工具還留在營地沒法取回。

冬春雨季向來是1號公路塌方的高發季節。而大蘇爾南部封閉修路已經超過一年。現在北部也被封閉，看來短期內想前往旅遊應該是比較難。