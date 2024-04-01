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屋崙機場新名稱加「舊金山灣」SFO嚴重擔憂

記者王子涵╱舊金山即時報導
屋崙港口局委員長萊斯利（Barbara Leslie）表示，超過半數的國際旅行常客，和近三分之一的國內旅客都不知道屋崙位於灣區。（港口委員會提供）
屋崙港口局委員長萊斯利（Barbara Leslie）表示，超過半數的國際旅行常客，和近三分之一的國內旅客都不知道屋崙位於灣區。（港口委員會提供）

屋崙港口局委員會上周五宣布，正考慮將屋崙機場更名為「舊金山灣屋崙國際機場」（San Francisco Bay Oakland International Airport），以此提高知名度吸引國際遊客。此消息一出引起灣區民眾熱議，由於新名稱與舊金山國際機場（San Francisco International Airport，簡稱SFO）十分相近，舊金山國際機場委員會也在4月1日發表聲明回應，對更名提議嚴重擔憂。

屋崙機場目前的正式名稱是「大都會屋崙國際機場」（Metropolitan Oakland International Airport）。屋崙港口局委員長萊斯利（Barbara Leslie）表示，超過半數的國際旅行常客，和近三分之一的國內旅客都不知道屋崙位於灣區。在名字中添加「舊金山灣」將有助於旅客提高對機場的地理認知度，幫助機場打入新市場並取得成功，同時航空公司也將願意增加飛往屋崙的航班。

SFO機場則認為，屋崙機場新的名稱有可能會讓旅客混淆，對SFO造成誤解。SFO機場總監薩特羅（Ivar C. Satero）表示，SFO自1927年開始運營，歷史上一直使用舊金山機場或舊金山國際機場的名稱，使旅客一眼就能認出。鑒於歷史，屋崙機場的新名稱將會引起旅客的混淆，無論是對其實際位置的誤解，還是對與SFO關係的認知。

「考慮到SFO是灣區面向主要國際旅客的門戶，我們的擔憂只會更加嚴重。」薩特羅要求，屋崙機場不要使用包含「舊金山」的更名，這會對旅客造成不便。

屋崙港口委員會將在11日的會議上對機場更名提議進行表決，更名後機場代號OAK、機場視覺設計均保持不變。

屋崙機場新名稱加「舊金山灣」，遭SFO機場委員會抗議。（屋崙國際機場提供）
屋崙機場新名稱加「舊金山灣」，遭SFO機場委員會抗議。（屋崙國際機場提供）

屋崙 舊金山 灣區

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