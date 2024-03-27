矽谷名人謝凱婷也遇過貴婦奈奈募資 嚇到想跳車

矽谷名人暨「Taiwan Next Foundation」執行長謝凱婷（Katie Hsieh）27日也在自己的粉專說，曾與貴婦奈奈有過一面之緣，過程中不斷地被貴婦奈奈遊說投資她男朋友黃博健的醫美診所，讓謝凱婷直呼「嚇到想跳車」。（翻攝自FB粉絲團）

貴婦奈奈26日被台灣媒體「鏡周刊」爆料在加拿大直擊後，引發話題，沒想到此話題也延燒到矽谷 。矽谷名人暨「Taiwan Next Foundation」執行長謝凱婷（Katie Hsieh）27日也在自己的粉專說，曾與貴婦奈奈有過一面之緣，兩人光吃飯就花了新台幣兩萬多元，且過程中不斷地被貴婦奈奈遊說投資 她男朋友黃博健的醫美診所，讓謝凱婷直呼「嚇到想跳車」。

謝凱婷說，她與貴婦奈奈曾經有過一面之緣，但說不上是朋友，也沒有私下聯繫過。會跟貴婦奈奈認識，是因為謝凱婷出第二本書時，出版社邀請貴婦奈奈作為新書推薦者，謝凱婷那時從矽谷回台灣作新書宣傳，為了表示感謝就請貴婦奈奈吃飯。

謝凱婷回憶，那時台北文華東方酒店剛開幕，貴婦奈奈指定她們在文華東方義大利 餐廳見面，一坐下來就點了最貴的套餐，大概是一人「新台幣一萬元」左右，當下就讓謝凱婷覺得這人怎麼這樣不客氣。

她說，記得當天晚餐時，貴婦奈奈用盡各種方法問她的個人身家，從老公到父母，從工作、房子到車子，都非常仔細詢問。這讓謝凱婷有點驚嚇，認為怎麼第一天見面就問這麼多隱私？

緊接著在貴婦奈奈兩小時的「靈魂拷問」後，貴婦奈奈突然打電話給她老公（應為男朋友黃博健），說她老公可以送謝凱婷回家，謝凱婷很客氣地回絕了，畢竟讓第一次見面的人送回家蠻奇怪的，但貴婦奈奈非常堅定，還說老公已在樓下等，所以那天晚上謝凱婷就讓他們夫妻非常不順路的送回家。

謝凱婷回憶，她一上車，貴婦奈奈馬上跟老公報告她的所有身家，包括謝凱婷的老公做什麼、住哪、父母置產等，黃博健也突然從跩跩不爽的臉變成笑臉迎人，溫柔地問謝凱婷想不想「投資」他們的醫美診所，一開口就是新台幣1000萬元起跳的金額，當下讓謝凱婷整個人嚇到想跳車。

自那天以後，謝凱婷就常常突然接到貴婦奈奈的驚喜來電，只要貴婦奈奈在台灣，謝凱婷就會說她在美國，捉迷藏幾年，深怕再遇到貴婦奈奈來募資，沒想到後來再聽到她的消息，已經是新聞上的10億元捲款案，令人不勝唏噓，覺得果然人還是要腳踏實地點。

謝凱婷重申，他們夫妻之前一直在募資（騙錢）是真的，她也「被募資」過。