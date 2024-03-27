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舊金山前市長兼警察局長佐敦支持羅偉競選舊金山市長

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山前市長佐敦（右）支持羅偉（左）競選舊金山市長。（記者李怡╱攝影）
舊金山前市長佐敦（右）支持羅偉（左）競選舊金山市長。（記者李怡╱攝影）

舊金山前市長兼前警察局長佐敦（Frank Jordan）27日宣布支持羅偉(Daniel Lurie) 競選市長。 當天羅偉提議在全市範圍內實施芬太尼緊急狀態，以直接獲得州和聯邦政府的支持，調動城市資源解決舊金山的毒品危機。

佐敦表示：「支持羅偉成為下一任市長，因為他有讓舊金山安全、街道清潔的願景。除了他難得的政治素人身分之外，他的無畏、正直和清晰的規畫，相信會將舊金山帶向正確的方向。 」 

佐敦指出，舊金山這幾年嚴重偏離了航向，導致無家者，癮君子橫行，小商業經濟復甦面臨重重困難和挑戰。 

佐敦期待用他多年市長和警察局長的經驗協助羅偉建立一支專業的團隊，來應對舊金山市面臨的諸如公共安全和芬太尼毒品等重大挑戰。 他說，舊金山在這一危機時刻，羅偉是扭轉這一局面的唯一人選。

佐敦於1992 年至1996 年間擔任舊金山市長。 1986 年，他被時任市長范士丹(Dianne Feinstein) 任命為警察局長，在協調社區安全意識計畫、高級護送外展計畫和仇恨犯罪部門方面發揮了重要作用。 1990年，佐敦辭去警察局長職務，競選市長。 獲得 52% 的選票，成為半個世紀以來第一位勝過現任市長的挑戰者。

佐敦還將捷運BART修到了舊金山國際機場，將巨人隊留在了舊金山，並平衡了上任時的3億元城市預算赤字。 在佐敦任職期間，舊金山犯罪率下降了 20%。 在他任職的四年中，舊金山三年被康泰納仕雜誌評選為最令人嚮往的美國城市。

羅偉表示，「非常榮幸得到前警察局長、舊金山市長佐敦的支持。因為他明確知道需要什麼樣的領導才能確保我們城市的安全，並將舊金山再次帶向繁榮。他曾帶領這座城市度 過了一個充滿挑戰的時代，與我們今天面臨的狀況相似。感謝佐敦的支持，並組建了一支解當前緊迫性的公共安全團隊。」

會上羅偉呼籲，在全市範圍內，芬太尼治理納入緊急狀態，增加城市資源來應對街頭毒品危機。 因當地的衛生緊急情況，會使得城市有資格向州和聯邦政府申請救災資金。

舊金山前市長佐敦（右）支持羅偉（左）競選舊金山市長。（記者李怡╱攝影）
舊金山前市長佐敦（右）支持羅偉（左）競選舊金山市長。（記者李怡╱攝影）

舊金山 毒品 緊急狀態

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