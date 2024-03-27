屋崙市長盛桃介紹新警長 華埠期待改善治安

屋崙新任警長米切爾，強調要傾聽警員和社區聲音，用社區的大力參與和合作，加強公共安全。（記者劉先進╱攝影）

犯罪飆升的屋崙 市，警長職位空缺一年多後，亞裔市長盛桃27日在市府舉行記者會，正式介紹新任警長米切爾（Floyd Mitchell）。後者強調要傾聽警員和社區聲音，用社區的大力參與和合作，加強公共安全。華埠 社區表示歡迎。屋崙華埠社安隊負責人馬作林表示，「盼了一年多，終於有警長。希望他能帶領警局，改善治安。」

現年56歲的米切爾，是德州 拉伯克（Lubbock）第一位非裔警長。在執掌警局四年後，他於去年九月辭職。在此之前，他曾擔任德州中部小城市坦普爾（Temple）的警長。

盛桃稱讚米切爾是聰明、強有力的領導者和鬥士，承諾採取行之有效的減少犯罪策略，包括積極主動的警務工作和強有力的警官社區參與，使他榮登候選人榜首、成為警長。自2020年以來，屋崙犯罪逐年急劇增加，居民、商戶和企業主希望警長能取得成果，讓他們在社區、工作場所和商業區感到安全。在米切爾擔任坦普爾和拉伯克警長期間，他減少整體犯罪率，同時改善警方的反應時間。

根據市長辦公室公布的數據，在人口為26萬的拉伯克，2020年和2021年，米切爾擔任警察局長的頭兩年，總體犯罪率下降約5%。在坦普爾這座擁有8.9萬人口的城市，他擔任警長的四年，犯罪率下降幅度從3%到12%。在任警長期間，兩個城市的警方對緊急呼叫的回應時間均下降。

米切爾說，他在堪薩斯長大，是六個兄妹中的長子。當地和屋崙一樣，是一個大型、多元化的大都市，有許多相同的社會、經濟和暴力犯罪問題。小時父母雖然分居兩地，但輪班工作，相互協作、共同努力，確保孩子有房住、有飯吃。「我知道這不是最理想的狀況，但成長經歷告訴我，社區成員須齊心協力，為更大的利益而奮鬥，這也是我作為警長和社區領袖所具備的一些特質。」

米切爾說，他的工作方法始於社區的大力參與和合作，希望實施高能見度、負責任、積極主動的警務工作，在程式上以數據為導向。以循證策略為基礎，解決最棘手的問題。「我們必須敏銳地關注對社區造成最大傷害的領域和個人，並讓一小部分人對造成這些傷害和破壞的行為負責。」

米切爾提及最多的是傾聽、溝通和合作。20年前，警方毆打居民並栽贓毒品，震驚全美，也導致聯邦監督員一直在監督屋崙警局。米切爾說，將滿足監督員要求，「我會與監督員坐下來溝通，確定我們需要做什麼，以及如何完成監督。這不僅對警局重要，而且對治癒社區的創傷也很重要。」

針對屋崙警員短缺、難以留住人才的老問題，米切爾說，將傾聽警員的關切，為警員提供福利等支持，將屋崙警局打造為灣區的首選雇主，「我想讓警官知道他們有發言權，詢問他們的願望。警局也要捫心自問，是否為警員制定明確的職業發展道路和進展？」