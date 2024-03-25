治安太差 舊金山兩市長候選人 揚言當選後首先開除警長

麥法恩與安世輝若當選市長，金山警長與交通局長將下台。（麥法恩提供）

舊金山 現任市長布里德（London Breed）上周競選團隊正式成立，舊金山市長競爭進入白熱化階段。除現任市長外，三位主要市長候選人皆批評了舊金山目前的公共安全和經濟復甦形勢，對市府官僚機構的治理感到失望，其中有兩個候選人更直接揚言，若當選就「立即開除」警長和交通局長。

舊金山前市長暨候選人麥法恩（Mark Farrell）上周參與一個社區會議，他表示，舊金山已經拋棄了意識形態，摒棄左派、右派、進步派和溫和派，他呼籲選民用「常識」來決定城市的未來。

他特別提出，要在上任後的六個月內清除所有大型遊民營地，讓舊金山市中心擺脫對科技產業的依賴，增加警力，並為吸毒者開著全天候診所。

在被問及作為市長會解僱誰時，麥法恩首先提到，他會開除舊金山市交通局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）。他說，市交通局在日落區（Sunset）開發的L線城鐵項目，「L線拆毀了街道，交通局以增加無軌電車的行駛時間為名，取消許多停車位，這扼殺了許多小商業的生意。」

警長史考特（Bill Scott）也在麥法恩的開除名單上。麥法恩表示，史考特是一個非常好的人，只是在警長的位置上待得太久了，「美國警長的平均任期是三年，而他在這裡已經做了將近八年。」

無獨有偶，另一名市長候選者，第十一區市議員安世輝（Ahsha Safaí）也給出了相同的原因。「任何部門的領導若任職超過五年，他就得走人。」安世輝說，「因為，他們在自己的位置上過的太舒服了。」

在安世輝的計畫中，若他成為新任市長，第一天就要走人的有警長、公共衛生局長，「交通局長肯定在其中。」安世輝說。

當麥法恩被問及希望效仿哪位前任市長的執政風格時，他讚賞前市長勃朗（Willie Brown）簡單完成工作的能力，以及紐森 （Gavin Newsom）大膽處理政治和政策的方法。他同時嚮往華人市長李孟賢（Ed Lee）的耐心和范士丹（Dianne Feinstein）對舊金山的真愛。