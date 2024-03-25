時尚品牌DVF和Target聯名款潮服超熱銷 店內網路皆斷碼

聯名款成衣太受歡迎，店內只剩顏色不太鮮豔的款式，衣服尺碼還很不全。（記者徐蓓蓓/攝影）

知名時尚品牌Diane von Furstenberg（DVF）日前與Target 百貨推出限量款聯名時尚成衣、家居、美妝及傢俱系列產品，3月23日凌晨開始發售，隨即引發搶購風潮，尤其是DVF著名的連身裙系列，很多門市店面都已經斷碼、斷貨，一些受歡迎的款式，網路上也很難找到普通尺碼的存貨。

包括「今日美國」在內的諸多媒體都對聯名款熱銷的現象做了報導。一些時尚媒體還向讀者推薦，這次聯名系列最應該入手的單品是什麼。社群媒體平台上有不少女性驚呼：「所有我的尺碼的衣服都賣光了！」也有人說自己熬夜到凌晨3點搶在第一波下單，雖然很睏很想睡，但搶到四條裙子超開心。

有華人 女性表示，發售當天在手機APP中快速搜索一下，就發現尺碼不全。快速搶了兩件，付完款後想再回去看看，結果都點不進去，懷疑網站已經崩壞了。另有華人女性說自己就知道上線後兩分鐘就會搶光，所以不去拚手速，改為第一時間衝到門店，果然尺碼、款式都還全，一件件試穿，非常過癮。關鍵是，價格相比DVF正品是真香，可謂用Target的價格享受設計師款。

而隔天週日再到店的顧客就沒有這麼幸運。雖然門店早晨都會小小補貨，但一些花色鮮豔的熱門款式還是斷貨、斷碼嚴重。還有沒買到衣服不甘心的美眉，從店裡拖回家一整套DVF聯名的餐具，與衣服是同樣時尚的印花設計，倒也是賞心悅目。

也有對聯名款不感冒的女性認為Target的材質，衣服只能穿一次，只要洗一下就沒有原來的樣子了，縮水至少20公分。另一些則認為DVF主打的印花裹身繫帶長裙，適合輪廓鮮明、身形寬闊的西人女性，可以凸顯女性身姿。亞裔女性身形原本就瘦削，但輪廓並不突出，穿DVF的設計並不能凸顯優勢。