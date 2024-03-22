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衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

編譯組／即時報導
禮品店店主在TikTok上曝光衣著考究的女子行竊視頻。（網路影片截圖）
禮品店店主在TikTok上曝光衣著考究的女子行竊視頻。（網路影片截圖）

近年來，戴面具的男子肆無忌憚地洗劫舊金山商店貨架和陳列品的視頻充斥著社交媒體。但最近，一段TikTok曝光了另一種罪犯：衣著光鮮的白人女性偷偷地將商品裝進口袋。

據「舊金山標準報」（San Francisco Standard）報導，一名店主捕獲了衣著體面的女顧客偷盜的瞬間，然後將該視頻發布到TikTok上，這段視頻的觀看次數超過了八萬次。對於位於下太平洋崗（Lower Pacific Heights）的禮品店Post.script.的店主Chandler Tang來說，這段視頻不但突顯了偷竊者的狡猾，而且挑戰了人們對於零售盜竊竊賊的刻板印象。

這家禮品店於2019年開業，過去也曾遭遇過偷竊，在上月底一周內發生第二起盜竊案後，Tang頓時不知所措。她告訴「標準報」：「我報了警，但知道警方的反應可能有限，因為城市裡發生的事情太多了。所以我們自己動手，把它放到了TikTok上。」

Tang坦言，她很擔心這段視頻會受到怎樣的評價，以及是否會被人看到，因為這家店在 TikTok上並沒有什麼影響力。

「不過，大家的反響都很積極，」她補充，「它真的像滾雪球一樣越滾越大。」

Tang說，由於偷竊者的外表讓她和她的員工很難在當時發現盜竊行為，她在商店周圍加裝了幾個攝像頭，並掛上了 「嗨，你被攝像頭拍到了 」（Hi, you’re on camera）的牌子。

「其中一個人有一件相當大的外套，」她說。舊金山警方證實了這兩起事件，但沒有透露是否已經確認或逮捕了這些女子。

自從Tang發布了這段視頻和後續報導後，有人給她發了一條信息，說其中一位女士很眼熟。Tang說，她從來沒有向警方提供過這些信息。

Tang說，一名女子拿走了一個綠色的廚房小計時器，另一名女子則拿走了一條印有金門大橋的茶巾。

「這兩件東西都不到50元。但都是小商販做的，所以這不僅影響到我們，也影響到他們。作為一家小企業，對我們的經濟打擊更大。老實說，這會影響士氣，」Tang說。

在舊金山長大的Tang注意到，許多針對她的視頻的評論都貶低了這座城市，說她應該離開，但她並不打算這麼做。

「我不會離開，我會留在這裡，」她說。「我不會把入店行竊歸咎於這座城市，但我也不知道是什麼原因。可能是經濟原因吧。」

Tang表示，她不會繼續在TikTok上發布商店行竊者的視頻。相反，她希望利用這個平台教育小企業主如何更好地保護自己的商品。

TikTok 舊金山 金門大橋

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