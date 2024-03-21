驚嚇 聖荷西男子星巴克廁所偷拍逾90人 4歲也沒放過
根據ABC新聞報導，3月15日聖荷西一名男子因在星巴克咖啡店廁所隱藏攝像機偷拍被警方拘捕。
據悉，一名星巴克員工1月31日在位於柯爾曼街600號（600 Coleman AveSan Jose, CA 95110）附近的這家門店洗手間的洗臉盆下方發現了攝像機，當時攝像機正對著馬桶方向拍攝。
警察調查後發現在1月30日早9點到晚7點之間，有超過91名受害者被拍到，年齡從4歲到85歲都有，畫面極其清晰。
聖荷西警方3月15日在嫌犯家中將其逮捕，並發現20件武器—其中包括一隻突擊步槍、一隻未登記手槍、高容量彈匣還有其他微型電視攝像機。
35歲的嫌疑人因多項指控被捕，包括擁有兒童色情內容和裝置隱匿監控攝像機。
警方目前還無法確認偷拍視頻是否有擴散或是上傳網路。
心理學教授普蘭特（Thomas Plante)表示科技讓侵犯隱私變得更容易了。他認為在嫌犯家中發現的武器表明嫌犯可能還有其他精神問題。
聖荷西警方形容嫌犯是一位「暴力連續犯罪人（Violent Predator)。」普蘭特認為嫌犯被拘捕是一件好事。
一位孩子在附近小學就讀的居民表示 「這太噁心，讓人感到被侵犯。這肯定不對。我很高興他們抓住了他。希望（法律的）鐵鎚狠狠地砸到他。」
星巴克就此事發佈了如下聲明：
「這一事件讓人非常不安。我們感謝聖荷西警方迅速到位的出警和拘捕嫌犯。我們不能更多強調為顧客和員工提供安全的環境有多重要。我們將繼續就此案與執法部門全面保持合作。」
警方目前仍在尋找更多的受害者。如果你認為自己被拍到或有其他線索，可以電郵[email protected]或撥打408-277-4102。
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