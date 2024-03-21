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美國加州排舞協會20周年 20條舞獅慶祝大會

記者江碩涵／聖荷西即時報導
美國加州排舞協會將於4月13日晚上6時在聖他克拉拉會議中心（Santa Clara Convention Center）舉行20周年慶祝大會，學員們將驕傲地展現所學成果。（記者江碩涵／攝影）
美國加州排舞協會將於4月13日晚上6時在聖他克拉拉會議中心（Santa Clara Convention Center）舉行20周年慶祝大會，學員們將驕傲地展現所學成果。（記者江碩涵／攝影）

美國加州排舞協會將於4月13日晚上6時在聖他克拉拉會議中心（Santa Clara Convention Center）舉行20周年慶祝大會，學員們將驕傲地展現所學成果，大會安排20頭舞獅兩條舞龍等精彩表演，現場也有樂團演唱節目、摸彩大獎，並發行紀念刊物，紀念排舞協會在矽谷灣區走過20個年頭。

美國加州排舞協會創會會長林貴香表示，自己從1990年就開始跳排舞，當初只是在各處當義工教跳舞，直到20年前正式創立排舞協會，將教學擴大，這20年來相當有感觸，因為排舞真的幫助了社區的許多人，跳舞可分泌快樂激素，許多人面臨空巢期，心情鬱悶，加入排舞協會不僅可以跳舞運動，也能交朋友，大家生活更有目標與幫助。

美國加州排舞協會以灣區矽谷為據點，是一個極為健全成功的非營利501 C-3社團，透過排舞運動的提倡與普及，20年來服務近三千位會員，排舞協會的使命是透過排舞藝術，為所有年齡層的人們提供鍛鍊、健康和樂趣。

美國加州排舞協會表示，練舞會員每年達22萬人次，並在疫情期間進行Zoom線上課程，從未間斷，此舉對會員身心靈健康有極大助益，同時貢獻社區的使命和任務成績頗為輝煌，是灣區華人社團中極受矚目的團體，多次受到聖荷西市議會和聖他克拉拉縣議會表揚。

美國加州排舞協會20周年活動將盛大舉辦，除了舞蹈表演外，同時也替支持的慈善組織募款，包括史丹福兒童醫院、世台聯合基金會、特殊兒童基金會等。

時間：4月13日晚上6時

地點：聖他克拉拉會議中心

（地址：5001 Great America Parkway, Santa Clara, California 95054）

門票：VIP一張150元、一般100元。

電洽：214-908-6248

或上官網：www.CLDAA.org

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