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北美洲台灣人醫師協會舊金山灣區起跑 串聯台裔醫師及醫界力量

記者江碩涵／聖荷西即時報導
台灣公衛醫療體系及覆蓋性完整的全民健康保險，後疫情時代和AI醫療崛起，受全球各界矚目。（主辦單位提供）
台灣公衛醫療體系及覆蓋性完整的全民健康保險，後疫情時代和AI醫療崛起，受全球各界矚目。（主辦單位提供）

台灣公衛醫療體系及覆蓋性完整的全民健康保險，後疫情時代和AI醫療崛起，受全球各界矚目。為串聯台美醫界力量，促進台美醫療領域及產業交流，3月14日北美洲台灣人醫師協會(NATMA)總會長楊熾勳，在北美洲台灣人教授協會北加州分會(NATPA-NC)前會長周信結和NATMA北加州分會長林錦堂陪同，邀請大舊金山台裔醫界及僑界代表，商議成立「NATMA台裔醫界人才庫推動委員會(Faculty Members Committee)」。

楊熾勳表示，台裔美國人在美國從事醫師及醫療人員約兩萬人，很多第二代醫師在美國各大醫學院擁有教授資格，屬於管理階層，這些資源宜善加運用，尤其台灣有許多醫療產業在全球居領先地位，若能連結台美雙方醫療優勢，定可發揮更大力量，因此著手推動成立「NATMA台裔醫界人才庫推動委員會」。

周信結表示，美國醫學教育和醫療產業上全球領先，尤其北加灣區更有世界知名的史丹福醫學中心，許多傑出的台裔二代醫師皆任教、就職於此，非常希望能從舊金山灣區出發，結合全美台裔醫界能量。林錦堂表示，NATMA北加州分會已連結眾多第二代台裔醫師，希望透過委員會更有效率地串聯全美力量，促進台美醫界交流。

與會人士有史丹福大學醫學院教授暨NATPA北加州分會現任會長王智弘(Jason Wang)、史丹佛醫學院教授嚴惠亞(Sophia Yen) 、舊金山加大醫學院教授錢龍(Arthur Chyan)。NATPA北加州分會前會長葉俊雄、北美洲台灣工程師協會總會長楊燿宏、前台大腦科醫師暨史丹福大學研究員、生技公司創辦人洪偉禎、台灣生醫創新學會執行長劉嘉寜、南灣僑教中心主任莊雅淑出席。

莊雅淑表示，僑委會委員長徐佳青去年訪問舊金山灣區時，特地邀集醫師協會及台裔二代醫師座談交流意見，盼能聯合台裔醫界力量，在地橫向協力合作，並發揮醫療外交力量，讓世界看見台灣的良善與熱忱，樂見成立台裔醫界人才庫推動委員會，促進台美醫療交流。

台灣公衛醫療體系及覆蓋性完整的全民健康保險，後疫情時代和AI醫療崛起，受全球各界...
台灣公衛醫療體系及覆蓋性完整的全民健康保險，後疫情時代和AI醫療崛起，受全球各界矚目。（主辦單位提供）
北美洲台灣人醫師協會(NATMA)，在北美洲台灣人教授協會北加州分會陪同下，邀請...
北美洲台灣人醫師協會(NATMA)，在北美洲台灣人教授協會北加州分會陪同下，邀請大舊金山台裔醫界及僑界代表，商議成立「NATMA台裔醫界人才庫推動委員會(Faculty Members Committee)。（主辦單位提供）

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