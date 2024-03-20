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配貨潛規則？愛馬仕遭集體訴訟 想買柏金包得先撒錢買周邊

編譯徐榆涵／即時報導
愛馬仕在加州遭集體控告，稱僅允許有「足夠購買記錄」的顧客購買其知名柏金包。（美聯社）
愛馬仕在加州遭集體控告，稱僅允許有「足夠購買記錄」的顧客購買其知名柏金包。（美聯社）

法國奢侈品公司愛馬仕（Hermes）在加州遭集體控告，稱僅允許有「足夠購買記錄」的顧客購買其知名柏金包。

衛報報導，兩名加州居民19日於舊金山提起聯邦集體訴訟，指控愛馬仕將一件商品與顧客購買其他商品「綁」在一起，從而違反反壟斷法。

訴訟指出，該公司的銷售員透過促使顧客購買鞋子、絲巾、珠寶和其他商品，以獲得購買柏金包的機會，來推動這種銷售機制。

訴訟指柏金包為「時尚指標」，以英國出生的演員兼歌手珍柏金（Jane Birkin）的名字命名，她非常深受法國人喜愛，去年在巴黎逝世，享壽76歲。

訴訟稱，柏金包每顆通常要價數千美元，消費者無法在網路購買愛馬仕的柏金包，該公司門市也不會展示這款包來銷售，「通常，只有那些被視為配得上購買柏金包的消費者，會獲得（在不公開的房間內）向其展示柏金包的機會」，更指愛馬仕的銷售員並非從銷售柏金包賺取佣金，而是被指示利用這款經典手提包「當作脅迫消費者購買搭配商品的方式」。

訴訟說，他們為美國數千名買過愛馬仕產品、或者被要求買這些產品來買柏金包的消費者，尋求集體訴訟。原告請求金額未明的賠償金，以及法院下令禁止愛馬仕這種反競爭行為。

愛馬仕和原告律師均尚未評論此事。愛馬仕在全美有43間專賣店，其中8間位在加州。

加州 舊金山

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