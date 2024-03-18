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灣景區華婦去年遭推倒致死 重啟調查

編譯組／即時報導
2023 年一名亞裔老年婦女在灣景區被推到並死亡，警方本月重啟調查並同意公布最初被認定為意外死亡的視頻。（美聯社）
2023 年一名亞裔老年婦女在灣景區被推到並死亡，警方本月重啟調查並同意公布最初被認定為意外死亡的視頻。（美聯社）

舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，在警方被要求重新調查2023年一名亞裔老年婦女在灣景區（Bayview）死亡事件，並提高其透明度的幾天後，舊金山市長布里德（London Breed）和警察局長史考特（BillScott）同意重啟調查，並公布最初被認定為意外死亡的視頻，但必須在調查結束後才能公布。

2023年7月3日，63歲的中國移民Yanfang Wu（音譯，吳艷芳）在灣景區的人行道上被人推倒。兩天後，她在醫院死亡。同年8月，舊金山警察局（SFPD）宣布，在詢問了「一名相關人員」並「用盡調查線索」後，警方將這起死亡事件歸類為意外事故並結案。

警方發言人塞諾夫斯基（Evan Sernoffsky）說，警方本月重啟調查，是因為出現了新的證據，而非迫於社會壓力。他以調查仍在進行為由，拒絕透露新的證據是什麼。

布里德17日在社交媒體上說，加州亞太裔社區領袖在紀念2021年亞特蘭大溫泉槍擊案的活動中，懇求她提高吳案的透明度。

「我相信透明度，並與API社區站在一起，為仇恨事件的所有受害者和倖存者伸張正義，」布里德在Facebook上寫道，「我希望儘快公布視頻、以受害者為中心，意味著倖存者家屬絕對應該首先得到通知，這樣就不會有任何意外。我們也不會讓他們再次受到創傷。」

當天晚些時候，史考特在X（原Twitter）上分享了布里德的信息，並表示他的部門將在調查結束後公布視頻。

全國性組織亞裔正義運動（AsianJustice Movement）指出，本月被控襲擊一名71歲亞裔婦女的人與推搡吳艷芳的人是同一個人，此人曾作為嫌疑人接受警方詢問。警察局以調查為由拒絕對此指控發表評論。

代表被告霍普金斯（Thea Hopkins）的公辯律師納迪維達（Kathleen Natividad）在上周的一份聲明中說，新的指控絲毫沒有改變警方和地檢長對2023年事件進行審查，並正式認定其為一起事故的事實，並稱霍普金斯也是社區中的弱勢群體。

布里德和史考特16日都出席了在日本城舉行的紀念活動，紀念2021年3月16日亞特蘭大溫泉槍擊案造成六名亞裔婦女和另外兩人死亡。

在活動上，反亞裔暴力組織「亞裔強壯」（Asians AreStrong）創始人廖國良（Hudson Liao）要求市政府公布吳之死的視頻，並將其作為兇殺案和可能的仇恨犯罪進行調查。

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