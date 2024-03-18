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矽谷盛事：輝達2024GTC人工智慧開發者大會今起召開

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
輝達上一次線下GTC大會還是2019年。（輝達公司提供）
輝達上一次線下GTC大會還是2019年。（輝達公司提供）

2024「輝達（Nvidia)圖形處理器大會（GTC)」於18日到21日在矽谷聖荷西市舉行。輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang)揭幕加速計算、生成式AI及機器人學領域的最新突破。人工智慧領域領袖和來自健康、交通、金融、電信與農業部門的頂尖公司雲集聖荷西會議中心，參加五年來第一次GTC線下實體會議。線上和線下與會者估計總共超過30萬人。

自從黃仁勳在2014年GTC大會上第一次強調機器學習以來，輝達就一直在人工智慧革新的前沿。輝達的平台在人工智慧橫跨多個領域過程中發揮了關鍵作用，包括大型語言模型、生物、網絡安全、數據中心以及雲計算、對話式人工智慧、網路建構、物理、機器人學還有量子、科學以及邊緣計算等。本次大會的900多場次會議和超過300家展商將展示各企業如何通過配置輝達平台來實現跨行業的重要突破的。

黃仁勳表示：「全世界的政府、行業和機構都在聚焦生成式AI，計畫利用它的變革性能力。GTC大會已經成為世界上最重要的AI大會，因為人工智慧的整個生態系統都在此分享知識和推動最先進的科技。」

除了備受矚目的黃仁勳大會主旨發言外，重量級的演講嘉賓還包括：OpenAI公司首席營運長賴特卡（Brad Lightcap)、微軟GenaAI副總裁布貝克（Sebastien Bubeck)、Google DeepMind傑出科學家和機器人高級主管范霍克（Vincent Vanhoucke)、Meta人工智慧研究副總裁皮努（Joelle Pineau)、史丹福大學電腦科學教授，人類中心人工智慧研究所聯合主任李飛飛博士、陳查克伯格基金會聯合創始人和執行長陳慧嫻（Priscilla Chan)、SAP實驗室高級副總裁葛貝爾（Stefan Goebel)，以及Boston Dynamics公司技術長桑德斯（Aaron Saunders)等。

與會者除了可以在現場與幾十個最尖端的人工智慧模型展示互動，感受最新的自動駕駛技術外，還可以探索生成式AI在各個領域的應用。生成式AI大廳內會展示世界知名AI藝術家安納多（Refik Anadol)帶來的巨大多感官互動裝置，以及李思涵（Seyhan Lee，音譯)帶來的電影生成式AI-Cuebric。

AI 人工智慧 輝達

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