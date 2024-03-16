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代數I課程 今秋將重返舊金山十所初中

編譯廖宜怡／即時報導
舊金山聯合學區宣布，代數I課程將從今年秋季新學年起重返舊金山十所初中。（取自Pexels）
舊金山聯合學區宣布，代數I課程將從今年秋季新學年起重返舊金山十所初中。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，睽違十年，代數I（Algebra I）今年秋季將重返舊金山十所初中課堂，這是分三年三階段逐步將代數I重新納入舊金山聯合學區8年級生課程表的第一批學校。

舊金山學區官員15日宣布，在當地13所初中和6所K到8年級學校中，已選定十所學校從下一學年度起重開代數I課程，同時說明這項實驗計畫將如何進行。

這項計畫將依三個不同版本進行測試：一、讓所有八年級生修讀；二、根據學生的興趣或數學程度選擇學生；三、讓學生有機會同時選讀8年級數學和代數I課程。

舊金山學區總監韋恩（Matt Wayne）15日下午發出聲明說：「我們很高興能在2024到2025學年度為舊金山聯合學區的8年級生提供代數I課程，這是根據教育工作者和家長的意見，以及我們深思熟慮後做出的改變。這將是舊金山聯合學區實施8年級代數I課程的學習年。」

被選擇提供所有8年級生代數I課程的三所學校是尤方玉屏K-8年級學校、Roosevelt初中和吉A.P. Giannini初中；根據興趣或數學程度選擇學生的是Rooftop K-8年級學校，將提供學生8年級數學和代數I壓縮課程；其他讓學生有機會同時選讀8年級數學和代數I課程的學校包括Aptos初中、Willie Brown Jr.初中、Everett初中、Francisco初中、Marina初中和Presidio初中。

官員表示，參與這項實驗計畫的學校是根據教職員工和學生的數學程度選出的，未被選中的其他九所初中的8年級生將可透過網路或暑期課程選讀代數課程。

舊金山學區十年前取消在初中提供代數課程，稱希望等到學生們上高中後再追蹤個別數學課程的學習成效，以便鼓勵更多弱勢學生學習進階數學課程。但地方官員表示結果令人失望，家長認為此舉只會阻礙成績優異的學生學習較深的數學課程。

多年來，家長和學生不斷呼籲學區恢復8年級代數I課程，不但舉行過抗議和罷課行動，還曾提起過訴訟。不過，本月初高票通過的一項法案終於迫使學區委員會做出這項決定。

學區官員表示，這項計畫的目的在確保所有學生能為選讀代數I課程做好準備，並讓更多弱勢學生提高數學程度。

舊金山學區委員會主席黎美兒（Lainie Motamedi）發出聲明說：「在即將到來的學年中，我們為所有舊金山學區的8年級生提供學習代數I的機會，這是我們致力提供優良教育的一個例證。隨著這個實驗計畫將在我們的初中和K到8年級學校推出，我們所有的學生都將獲得學習進階數學課程的機會。」

學區 舊金山 罷課

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