我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok禁令法案內幕／眾院迅猛封殺 業者失算措手不及

網路瘋傳69歲成龍外貌現況 「快速老化」照片曝光

勇士球星柯瑞 暗示退役競選總統

記者劉先進 ／舊金山即時報導
金州勇士球星柯瑞在參加早間新聞CBS Mornings節目錄製時，暗示他在退役後會考慮競選總統。（記者劉先進╱攝影）
金州勇士球星柯瑞在參加早間新聞CBS Mornings節目錄製時，暗示他在退役後會考慮競選總統。（記者劉先進╱攝影）

金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在參加早間新聞CBS Mornings節目錄製，宣傳他的第二本兒童讀物「我是非凡的」（I Am Extraordinary）時，暗示他在退役後會考慮競選總統。

柯瑞幫助勇士奪得四次總冠軍，史上三分最多，也被譽為NBA史上最偉大的射手，位列NBA的75大球星。退役後幾乎鐵定入選名人堂。他前不久腳踝傷退，預計在16日對陣湖人時復出。

在參加CBS Mornings錄製時，柯瑞重點宣傳他的兒童讀物，激勵孩子們擁抱自己的獨特性。當記者鄧肯（Jericka Duncan）詢問他，球員生涯結束，是否考慮從政，特別是競選總統時。柯瑞回答，「也許吧，我有興趣在力所能及的範圍內，利用我的每一部分影響力來做好事。所以，如果這是一種方式來影響，我不會說總統，但如果政治是一種可以創造有意義的改變的方式，或者在政治之外還有其他方式。」

在鄧肯的追問下，柯瑞承認他並不完全排除競選總統的想法。不過，他對2028年參選的想法一笑置之，並說：「沒那麼快。」

柯瑞和有四分之一華裔血統的太太阿耶莎（Ayesha Curry），一直積極參與社區活動和慈善事業。比如透過慈善組織Eat. Learn. Play，為屋崙公立學校的孩子提供支持，兩人還成為「沒有孩子挨餓」組織（ No Kid Hungry）的全國代言家庭，該組織希望確保屋崙的孩子們能夠在學校用餐，且能夠享用一日三餐。他還在2020年「黑人的命也是命」運動高潮期間參加了抗議活動。

柯瑞 勇士 屋崙

上一則

16選區國會議員選情仍膠著 羅達倫反超史密提恩

延伸閱讀

NBA／參選美國總統？柯瑞：不排除可能性

NBA／參選美國總統？柯瑞：不排除可能性
NBA／柯瑞續缺陣 「斑馬」歸隊 馬刺反被勇士打爆

NBA／柯瑞續缺陣 「斑馬」歸隊 馬刺反被勇士打爆
NBA／柯瑞傷兵 斑馬缺陣 馬刺照樣螫傷勇士

NBA／柯瑞傷兵 斑馬缺陣 馬刺照樣螫傷勇士
NBA／柯瑞右腳踝傷勢無大礙 歸隊時間未定

NBA／柯瑞右腳踝傷勢無大礙 歸隊時間未定
柯瑞腳踝傷退 勇士眾將不氣餒

柯瑞腳踝傷退 勇士眾將不氣餒

熱門新聞

董氏兄弟感恩圖報，傳為佳話。圖為左起，Janice Dong，她的先生Ron，與弟弟Lloyd，與妻子Girina，一同探視幼時故居。(取自聖地牙哥州立大學)

報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔

2024-03-06 22:07
在同一間公寓住了80年的94歲米慎老婦，由於「埃利斯法案」面臨被新房東驅逐的命運。（電視新聞截圖）

舊金山94歲婦 面臨被逐出住80年公寓

2024-03-07 01:17
加州公用事業委員會周四批准PG&E再次調漲費率要求激眾怒。（美聯社）

PG&E二度漲價 今年已調高2成 民眾怒：到底要漲多少才夠　

2024-03-08 13:35
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's熱賣迷你托特包 華人巧手改造

2024-03-09 01:11
舊金山灣區台裔創業家Olivia Chen（左）與夥伴Pauline Ang針對大眾需求打造植物性奶茶，除茉莉花、紫薯等口味外，還有市面上唯一一款直接以「台灣風味」命名的奶茶（Taiwan Style Black Milk Tea）。（中央社）

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

2024-03-12 01:36
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's推迷你托特包搶翻天 華人巧手改造

2024-03-08 20:22

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
爸其實是祖父、哥才是真正父親 母騙女兒30年身世真相

爸其實是祖父、哥才是真正父親 母騙女兒30年身世真相
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用