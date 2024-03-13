勇士球星柯瑞 暗示退役競選總統

金州勇士球星柯瑞在參加早間新聞CBS Mornings節目錄製時，暗示他在退役後會考慮競選總統。（記者劉先進╱攝影）

金州勇士 球星柯瑞 （Stephen Curry）在參加早間新聞CBS Mornings節目錄製，宣傳他的第二本兒童讀物「我是非凡的」（I Am Extraordinary）時，暗示他在退役後會考慮競選總統。

柯瑞幫助勇士奪得四次總冠軍，史上三分最多，也被譽為NBA史上最偉大的射手，位列NBA的75大球星。退役後幾乎鐵定入選名人堂。他前不久腳踝傷退，預計在16日對陣湖人時復出。

在參加CBS Mornings錄製時，柯瑞重點宣傳他的兒童讀物，激勵孩子們擁抱自己的獨特性。當記者鄧肯（Jericka Duncan）詢問他，球員生涯結束，是否考慮從政，特別是競選總統時。柯瑞回答，「也許吧，我有興趣在力所能及的範圍內，利用我的每一部分影響力來做好事。所以，如果這是一種方式來影響，我不會說總統，但如果政治是一種可以創造有意義的改變的方式，或者在政治之外還有其他方式。」

在鄧肯的追問下，柯瑞承認他並不完全排除競選總統的想法。不過，他對2028年參選的想法一笑置之，並說：「沒那麼快。」

柯瑞和有四分之一華裔血統的太太阿耶莎（Ayesha Curry），一直積極參與社區活動和慈善事業。比如透過慈善組織Eat. Learn. Play，為屋崙 公立學校的孩子提供支持，兩人還成為「沒有孩子挨餓」組織（ No Kid Hungry）的全國代言家庭，該組織希望確保屋崙的孩子們能夠在學校用餐，且能夠享用一日三餐。他還在2020年「黑人的命也是命」運動高潮期間參加了抗議活動。