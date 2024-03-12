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殺孕妻溺雙屍大案 洛城無辜專案認為有可能翻案

編譯林思牧╱即時報導
51歲彼得森線上出庭已顯老態。(美聯社)
51歲彼得森線上出庭已顯老態。(美聯社)

舊金山東邊約80哩的小城莫德斯度(Modesto)，2002年聖誕節前夕發生一宗轟動全國的殺孕妻、溺雙屍的大案。被判殺妻的彼得森(Scott Peterson)目前在服終身監禁之刑，但法律扶助團體「洛城無辜專案」(Los Angeles Innocence Project)扛起企圖替他平反的重擔。他12日以線上方式出庭。

彼得森當年被控謀殺懷孕八個月的妻子蕾西森(Laci Peterson)。檢察官指控史考特殺害蕾西和她腹中的胎兒康諾(Conner)，然後開車到舊金山灣邊，加上石頭之類的重物後，把屍體沉入海中，後來屍體被發現。在審判中彼得森承認到過舊金山灣邊，但他辯駁說他是去那裡釣魚。他先是被判死刑，後來死刑被推翻，改成終身監禁不得假釋。

當年英俊瀟灑的彼得森服刑21年後12日虛擬出庭，畫面上51歲的他已稍有老態。洛城無辜專案律師米契爾(Paula Mitchell)指出，當年檢方有許多證據並沒有讓被告律師團檢驗，是相當大的疏失。另外，案發前莫德斯度發生一連串的竊案，2002年聖誕節前夕，彼得森夫婦家對面的房子遭竊，蕾西出去遛狗的時候可能目擊了那宗竊案。那幾名竊賊確有可能殺人滅口但當時檢方迫不急待的宣告那些竊賊與命案無關。

洛城無辜專案的律師希望能讓檢方開放所有的證據，特別是跟DNA相關的證據，過去20年這方面的檢驗科技已有大幅進展。米契爾指出，事發前後彼得森家附近有一輛橘紅色大廂型車被人放火，但車子沒有燒毀，車上有一個床墊。這塊床墊也是留起的證據之一。

米契爾的團隊認為，如果竊賊用那輛車綁架了蕾西，她不論當時是活著還是死了，應該都是被安置在那塊床墊上，如果在床墊上確認出蕾西的DNA，那麼整個案情就是大逆轉。另外，在舊金山灣邊發現的大雨布(tarp)和一個Target的塑膠袋以及袋中的膠帶(duct tape)，以及對街竊案現場發現的鐵鎚等物品，都應該進一步詳細檢測。

舊金山 聖誕節 DNA

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