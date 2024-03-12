串流平台Roku遭遇數據外洩
據「好萊塢報告者」報導，串流平台Roku遭遇了數據外洩，超過1萬5000個帳戶受到影響。
據悉，Roku目前擁有超過8000萬活躍用戶。該公司上周五在向加州和緬因州檢察長提交申告文件時透露了數據洩漏事件。文件顯示，在2023年12月28日到2024年2月21之間約有1萬5363個帳戶受到影響。駭客並沒有直接侵入Roku的系統，而是通過其他渠道購買了登入數據來入侵帳戶。
Roku公司發言人對媒體表示：「Roku的安全團隊近來察覺到，來自未經認證的用戶使用第三方信息登入賬戶的活動。作為回應，我們馬上採取行動保護這些帳戶，並通知受影響的用戶。Roku會堅持保護我們用戶的隱私和安全。我們對這起事件非常重視。」
在Roku發給受損賬戶的郵件中表示，駭客「在數量有限的情況下」，試圖使用帳號來購買串流訂閱。「未經認證的用戶從與Roku沒有關聯的第三方獲得了登入信息（包括登入電郵地址和密碼），然後進入到一些個人Roku帳戶。」
這份郵件強調：「侵入受到影響的Roku賬戶並沒有讓這些未經認證的用戶得到社安號、完整支付帳號、出生日期或其他要求通知的類似敏感個人信息。」
最早報告這次數據洩漏的Bleeping Computer公司透露，有人曾以低至50美分一個的價格出售被盜帳戶信息。
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