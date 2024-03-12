串流平台Roku遭遇數據外洩。(記者徐蓓蓓╱翻攝）

據「好萊塢報告者」報導，串流平台Roku遭遇了數據外洩，超過1萬5000個帳戶受到影響。

據悉，Roku目前擁有超過8000萬活躍用戶。該公司上周五在向加州 和緬因州 檢察長提交申告文件時透露了數據洩漏事件。文件顯示，在2023年12月28日到2024年2月21之間約有1萬5363個帳戶受到影響。駭客 並沒有直接侵入Roku的系統，而是通過其他渠道購買了登入數據來入侵帳戶。

Roku公司發言人對媒體表示：「Roku的安全團隊近來察覺到，來自未經認證的用戶使用第三方信息登入賬戶的活動。作為回應，我們馬上採取行動保護這些帳戶，並通知受影響的用戶。Roku會堅持保護我們用戶的隱私和安全。我們對這起事件非常重視。」

在Roku發給受損賬戶的郵件中表示，駭客「在數量有限的情況下」，試圖使用帳號來購買串流訂閱。「未經認證的用戶從與Roku沒有關聯的第三方獲得了登入信息（包括登入電郵地址和密碼），然後進入到一些個人Roku帳戶。」

這份郵件強調：「侵入受到影響的Roku賬戶並沒有讓這些未經認證的用戶得到社安號、完整支付帳號、出生日期或其他要求通知的類似敏感個人信息。」

最早報告這次數據洩漏的Bleeping Computer公司透露，有人曾以低至50美分一個的價格出售被盜帳戶信息。