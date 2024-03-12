我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加最富橙縣「50歲以下患癌率最高」 醫估這個理由

逃上癮了？華人撿野生哈士奇回家養 兩個月逃家至少10次

串流平台Roku遭遇數據外洩

記者徐蓓蓓╱舊金山即時報導
串流平台Roku遭遇數據外洩。(記者徐蓓蓓╱翻攝）
串流平台Roku遭遇數據外洩。(記者徐蓓蓓╱翻攝）

據「好萊塢報告者」報導，串流平台Roku遭遇了數據外洩，超過1萬5000個帳戶受到影響。

據悉，Roku目前擁有超過8000萬活躍用戶。該公司上周五在向加州緬因州檢察長提交申告文件時透露了數據洩漏事件。文件顯示，在2023年12月28日到2024年2月21之間約有1萬5363個帳戶受到影響。駭客並沒有直接侵入Roku的系統，而是通過其他渠道購買了登入數據來入侵帳戶。

Roku公司發言人對媒體表示：「Roku的安全團隊近來察覺到，來自未經認證的用戶使用第三方信息登入賬戶的活動。作為回應，我們馬上採取行動保護這些帳戶，並通知受影響的用戶。Roku會堅持保護我們用戶的隱私和安全。我們對這起事件非常重視。」

在Roku發給受損賬戶的郵件中表示，駭客「在數量有限的情況下」，試圖使用帳號來購買串流訂閱。「未經認證的用戶從與Roku沒有關聯的第三方獲得了登入信息（包括登入電郵地址和密碼），然後進入到一些個人Roku帳戶。」

這份郵件強調：「侵入受到影響的Roku賬戶並沒有讓這些未經認證的用戶得到社安號、完整支付帳號、出生日期或其他要求通知的類似敏感個人信息。」

最早報告這次數據洩漏的Bleeping Computer公司透露，有人曾以低至50美分一個的價格出售被盜帳戶信息。

駭客 加州 緬因州

上一則

聖荷西一男子被控用3D打印機非法製造武器

下一則

索尼本田聯合打造 全新電動車亮相矽谷

延伸閱讀

殺18人緬因州槍手 大腦遍布疤痕

殺18人緬因州槍手 大腦遍布疤痕
黑白集／國片「周處除三害」大陸暴紅的啟示

黑白集／國片「周處除三害」大陸暴紅的啟示
為何Meta大當機？三大駭客宣稱攻擊 專家說單純DNS故障

為何Meta大當機？三大駭客宣稱攻擊 專家說單純DNS故障
南韓晶片設備製造商資料遭竊 被北韓駭客盯上

南韓晶片設備製造商資料遭竊 被北韓駭客盯上
紐時：需求增加 中國駭客外包產業興起

紐時：需求增加 中國駭客外包產業興起

熱門新聞

董氏兄弟感恩圖報，傳為佳話。圖為左起，Janice Dong，她的先生Ron，與弟弟Lloyd，與妻子Girina，一同探視幼時故居。(取自聖地牙哥州立大學)

報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔

2024-03-06 22:07
加州公用事業委員會周四批准PG&E再次調漲費率要求激眾怒。（美聯社）

PG&E二度漲價 今年已調高2成 民眾怒：到底要漲多少才夠　

2024-03-08 13:35
在同一間公寓住了80年的94歲米慎老婦，由於「埃利斯法案」面臨被新房東驅逐的命運。（電視新聞截圖）

舊金山94歲婦 面臨被逐出住80年公寓

2024-03-07 01:17
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's熱賣迷你托特包 華人巧手改造

2024-03-09 01:11
聖荷西被評為美國生活質量最佳的居住地之一。（美聯社）

美國新聞與世界報導評選 聖荷西為全美最宜居城市第4名

2024-03-06 01:12
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's推迷你托特包搶翻天 華人巧手改造

2024-03-08 20:22

超人氣

更多 >
艾瑪史東奪奧斯卡挨轟歧視亞裔 楊紫瓊不忍了還原原況

艾瑪史東奪奧斯卡挨轟歧視亞裔 楊紫瓊不忍了還原原況
調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜
南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元
有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種

有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種
AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光