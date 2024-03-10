聯邦參議院聽證會：水中的微塑料的危害

美國全境的水、土壤和生物體內都發現了微塑料的存在，並已嚴重危害到海洋生物的生存。（記者王子涵翻攝）

聯邦參議院環境和公務委員會2月27日舉行「了解水中微塑料存在」聽證會，俄勒岡州 聯邦參議員默克 利（Jeff Merkley）與加州 聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）共同主持會議，二人分別為化學安全、廢物管理、環境正義和監管下屬委員會，與漁業、水和野生動物委員會的主席。

默克利表示，水中存在的肉眼不可見的微塑料需要引起人們的重視。他邀請俄勒岡州大教授布蘭德（Susanne M. Brander）講解。

布蘭德表示，在經歷十幾年的研究後，她在美國全境的水、土壤和生物體內都發現了微塑料的存在，並已嚴重危害到海洋生物的生存。直徑或長度少於5毫米的塊狀、細絲或球體的塑膠碎片都可稱為微塑料。家用及工業排放的微塑膠佔 15%-31%，比大型塑膠製品降解分裂後造成的污染更嚴重，每年造成130億元的經濟損失，預計在2050年未經正當處理的塑膠廢料將會是現在的雙倍。

飲用水中的微塑料是最大的擔憂。塑膠微粒以碎片、線衛、薄膜、泡沫、顆粒和球體存在，人體的心臟、胎盤和肺部組織中都發現了該物質。

水務協會與水質技術分析董事會成員阿斯巴赫（Brent Alspach）已經在飲用水再利用、廢水和雨水收集等方面進行了3000萬元的研究。他表示，微塑料作為新出現的污染物，對於其特征和影響的科學研究仍處於早期階段。處理微塑料需要大筆的投資，尤其是對基礎供水系統的升級將是財政上的負擔。若水費增長超過通脹率，則將會造成可負擔性的危機，而為遵守鉛和銅的供水系統規則，已經對各地的財務造成巨大負擔。

賓大教授梅森博士（Sherri A. Mason）表示，北美五大湖區提供著美國90%的淡水供應和全球20%的淡水供應，在經過5年的研究後，她發現每一個大湖都有10至5億個微塑料，這些都是機械降解的結果，對生態環境和人類健康構成了重大威脅。