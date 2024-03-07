包含數個華裔 10個AAA保險經紀狀告公司非法解雇

擔任保險經紀24年之久的傅小姐說，因為他們工齡長、收入較高，公司就隨便解僱。詢問工會才得知，解僱理由是「她在午休時間服務客戶」。（記者劉先進╱攝影）

10名華裔、西裔等族裔的保險 經紀人7日舉行記者會，宣布控告北加、內華達和猶他AAA保險公司，認為公司不當解雇他們，涉嫌年齡歧視和種族歧視 ，違反勞動法。擔任保險經紀24年之久的傅小姐（Jasmine Fu）說，因為工齡長、收入較高，公司就隨便解雇。詢問工會才得知，解雇理由是「她在午休時間服務客戶」，可謂「莫須有」的原因。最荒謬的是，經理30秒電話通知解僱她，「隨後在辦公室跳起舞，讓我感覺背叛、惡心！」

根據本報記者拿到的訴狀，原告10名保險經紀中有3位華裔，除了傅小姐，還有Joanne Li和Christina Liang，以及其他數個西裔。提起訴訟的經紀工作年限，從12年到40年不等。

傅小姐說，她會粵語、國語和英文，服務客戶24年，長期是AAA公司排名前4的銷售人員。因業績突出，公司在25年前特別獎勵可升降的辦公桌。她曾作為中文發言人，多次在電視上接受採訪。2023年6月27日，她休假回來，忽然接到經理電話，告知她被解僱，「我驚呆了，表示需要工會代表。但經理說沒必要，30秒就掛斷電話。解僱後，經理在辦公室跳起舞，還將升降辦公桌搬到自己辦公室。」她說，被解雇一事，讓生活天翻地覆，在經濟和情感上都徹底崩潰，失眠多日。

傅小姐表示，她是最有職業道德的經紀人之一，沒有犯過任何錯誤。後來從工會得知，解雇原因是，她利用午餐時間服務客戶，違反工時規定，經理拍了照片。「這是莫須有的罪名，我的薪酬是以傭金為主，並非計工時。公司早就想裁掉我們這些老員工，專門找人盯著，收集證據。」

AAA公司日落區辦公室有四個經紀，被裁的兩個都是亞裔 女性，其他兩個均為白人。

舊金山畫家胡銘和太太是傅小姐的客戶。兩人7日趕到記者會現場，送了一幅金門大橋的畫作給她，寓意她服務客戶多年，是舊金山不可或缺的雇員。

胡銘說，傅小姐工作勤勤懇懇。此前暴風雨，房屋被樹砸壞，找到傅小姐討論保險索賠事宜。「她連午飯都不吃，來幫我們辦理業務。沒想到這成為公司解雇的藉口，非常荒謬。」

經紀麥杜瑞（Chad Maduri）說，他工作30多年，積累1000萬的業務量，在沙加緬度地區最高。去年9月，他和家人打算休假三周，也向管理層口頭說明。因為擔心缺席影響客戶，他還提前安排好工作。

沒想到休假第三個工作日，就接到經理電話。「對方劈頭蓋面的問，你在哪裡？如果今天結束前沒有你的消息，將被視為棄職（job abandonment）。我和他通了電話，以為事情就此翻篇。大約四天後，我在登機時接到語音郵件說，不能回辦公室，被安排行政休假。」麥杜瑞一周後回家得知，因為棄職而被解雇。他認為自己遭公司非法解雇。

代理訴訟的律師格威廉（Gary Gwilliam）表示，所代理訴訟的10個經紀中，工作數十年，是最成功的經紀人。為何AAA決定在沒有充分理由的情況下解雇？很簡單，因為他們賺的錢太多了，太成功了。「把這些人解雇後，就把業務賬簿轉給其他人，可以少付一些佣金。但在法律上，這叫年齡歧視。這些客戶的年齡都在40歲以上。他們屬於受保護的群體。不幸的是，這家公司對少數族裔的歧視由來已久，包含亞裔和西裔。」

格威廉說，希望透過此次訴訟，幫客戶拿到全額賠償，彌補他們的收入損失和精神損失，還要求AAA公司支付懲罰性賠償，以免此類事件再次發生。「這不僅僅涉及10個經紀人，全國各地經紀都遇到過這種情況，這與年齡歧視有關。」

截止截稿，AAA公司還未回答本報詢問。