半月灣槍擊後政府推住房計畫 農場工人可優惠價買房

聖馬刁縣議員穆勒（Ray Mueller）之前在事發農場拍攝的照片，可看出農場工人生活條件極其惡劣。（翻攝自穆勒社群媒體X）

導致七死一傷的半月灣 蘑菇農場工人槍擊 發生後，工人居住在組合屋或住所內的惡劣條件被曝光，讓人震驚。半月灣市長吉梅內斯（Joaquin Jimenez）接受本報獨家專訪時表示，今年將有18戶工人搬到政府提供的住房，預計明年還有47戶住房建成，政府還提供計畫，幫助工人優惠價購買房屋，成為屋主。

自從半月灣槍擊發生後，州長紐森等人都訪問過農場，州府決定撥款500萬元的小喬塞納（Joe Serna, Jr. ）農場工人住房補助計畫，購買28套住房，計畫希望幫助低收入 農業雇員及其家庭成為房主。縣議會1月初投票決定，斥資900萬元購買一塊50畝土地，改造成農場工人住房和合作中心。

根據ABC 7電視台媒體報導，縣內成立特別工作組，檢查每個農場和牧場，發現需要大規模建造住房，減輕農場負擔，縣府打算為農場工人建造至少100套住房。此外，半月灣共有三個住房開發項目處於規畫階段，還需一到四年的時間才能準備好入住。

吉梅內斯說，農業是聖馬刁縣經濟的一部分，從半月灣到佩斯卡德羅（Pescadero）分布不少農場，全縣有2500個農場工人，一些住在中半島上，但大多數工人都住在沿海地區，目前在半月灣居住的華裔工人估計五至七個。

1980年代聖馬刁縣的農場工人，居住在「紙箱」內，40年後這些工人也只是擁擠的居住在組合屋內，洗手間在外，條件很不健康。許多建築工地的臨時辦公地點都是用組合屋改造的，如今不少工人只能住在組合屋內，去年的槍擊悲劇，就有兩個受害者是在組合屋內遇害。

吉梅內斯介紹，該縣工人時薪大約17.57元，縣內希望將他們的最低時薪提升到20元，但這些工資仍杯水車薪，難以生活。更何況農場工人一年的有效工作時間只有十個月，來自外國的工人也可能遭遇人口販運。他說，農場工人是「現代奴隸」，沒有流動性，如果要求漲薪就可能被解僱，失去住房和收入，所以會被困在崗位上。

今年秋天將有第一批受槍擊影響的工人搬進18戶住房，預計今年到明年政府還會釋出47戶工人住房。政府希望繼續與社區組織合作，建造更多的住房或低收入住房，對符合條件的工人來說，他們可以用低價租屋，甚至付一些頭期款，有機會能購買房子，將成為幫助農場工人建立資產和財富的方式。