矽谷國會議員選舉激烈 史密提恩獲華人社區領袖支持

薩拉度加-洛斯蓋圖聯合高中學區委員曾景琳（左二）、前學區委員張琛（右一）支持史密提恩競選加州第16區聯邦眾議員。（記者葛歆睿 / 攝影）

加州 第16區也就是矽谷選區的國會議員選舉進入白熱化階段。第16區聯邦眾議員候選人、聖他克拉拉現任縣議員史密提恩（Joe Simitian）1日接受本報專訪時表示，希望在國會能打擊住房危機、改善醫療保險以及降低醫療成本和擴大可取得性，另外他也重視氣候變化問題，並協助矽谷社區應對極端天氣。

史密提恩擁有柏克萊加大法律和城市規畫學位，以及史丹佛大學的國際政策碩士學位。他從政40多年，曾在多個級別的政府部門任職，從學區 委員會到加州參議員。他曾在加州立法機關擔任許多領導職務，並代表美國政府執行國際任務。

史密提恩表示，第16區覆蓋14個城市和地區，每個社區各有不同，需求也不一樣。他經多年積累，對各社區足夠熟悉與了解，願意傾聽並善於找到方法把事情完成。

他在採訪中提到，美國從未如此分裂，國會也不是一個容易取得進展的地方，但他在加州眾議院和參議院時曾與共和黨共事，以微弱的勝算使法案通過，使他有信心在國會促成更多兩黨合作。

史密提恩指出，住房危機應該成為聯邦的優先事項，他曾成功地在聖縣為遊民開設庇護所、為教師和殘障人士建造住宅的經驗，他知道需要付出什麼，並決心在國會處理這個問題。

在教育方面，史密提恩提出普及學前班對於建立美國經濟、減少貧困和支持工薪家庭至關重要。他在任加州參議員期間，制定了創建過渡幼兒園（TK）的法律，使數十萬加州的四歲兒童能盡早開始學習，並承諾將致力於在國會擴大幼兒教育。

作為聖縣議員，他促成了薩拉度加-洛斯蓋圖聯合高中學區的電動車維修和護士培訓項目，為年輕人提供事業選擇的同時，彌補人才缺口。

史密提恩創建了聖縣醫療援助計劃，來削減吸入器、EpiPens和胰島素的成本，並撰寫了一項改善乳癌檢測的州法律，他希望在國會擴大有資格降價的藥物，並確保患者獲得所需的信息，以便對其健康做出明智的選擇。

史密提恩還關注環境與氣候，他在加州參議院時，通過了全國最激進的可再生能源法，取締了加州海岸外的污水傾倒，確保供水來源環境獲得保護。他表示如果當選，將在國會推動對再生能源研究和新技術的投資，以實現永續能源的未來。

史密提恩也關心亞裔 社區，在新冠肺炎疫情期間，他和亞裔美國人社區參與組織（AACI）主持了一系列關於了解亞裔美國人和太平洋島民體驗的小組討論，旨在了解多元化的亞太裔AAPI社區、討論其文化和歷史、偏見和暴力的起源、以及亞太裔社區內的認同概念。

此外他還通過了全國第一項數據洩露安全立法，要求在資訊被洩露時向消費者發出通知。並起草了開車不能持手機法律。

現任第16區眾議員艾許（Anna Eshoo）不再連任後，公開背書支持聖史密提恩競選該席位。此外他獲得了聖馬刁縣亞太裔聯盟（San Mateo Country AAPI Alliance）、洛斯阿圖山丘副市長Stanley Mok、薩拉度加-洛斯蓋圖聯合高中學區委員曾景琳、前學區委員張琛等亞裔、華裔民選官員和社區領袖等支持。