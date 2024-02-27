加州半月灣槍擊 倖存者回憶「臨時打掃衛生 逃過一劫」

倖存者劉金生（右）、王英則（左）夫婦參加此次活動。（記者劉先進╱攝影）

回想起一年多前導致七死一傷的半月灣 農場工人槍擊 案，倖存者劉金生、王英則夫婦27日對本報表示，至今心有餘悸，精神受影響，不能工作。劉金生本來要和另外三個遇害者去山坡清理垃圾積肥，但被臨時分配打掃衛生，「僥倖逃過一劫」。事發時，他跑到山坡去查看，發現有人流血，當時不知是槍擊，還在大喊，「有人流血了，快去看醫生。」

半月灣槍擊案一年之際，少數族裔媒體（EMS）、安老自助處、聖縣健保中心，太平洋瓦電（PG&E）等多個機構，27日在圖書館聯合為華人 和西裔農場工人，舉行慶祝農曆新年活動，希望療癒社區。現場也講解勞工挖到管線保護自身安全的知識，以及怎樣申請白卡。

2023年1月23日，中國籍公民趙春力（音譯，Chunli Zhao），在其工作的蘑菇農場Mountain Mushroom向五人開槍，造成四人死亡，並在約2哩外的一個農場Concord Farms向另外三人開槍，造成三人死亡。七名死者中，有五人是中國公民。

事發時，劉金生和太太王英則在Concord農場內。王英則在做家務。劉金生本來要和另外3個勞工去山坡清理壞蘑菇垃圾積肥，臨時被組長調配打掃衛生。兇嫌趙春力隨即趕到開槍，殺死三人，包括一對中國夫婦和一個西裔工人。劉金生也向本報確認，兩名華人遇害者的中文名分別是張秀香和劉志申。

王英則說，劉金生非常幸運，因為臨時分配的任務，「逃過一劫」。她聽到槍響，一開始以為是經理在幹活、架子倒掉的噪音。跑到現場，看到屍體，趕緊下山叫人幫忙，同時有人報警。先生劉金生有耳鳴，聽不到槍響，不知有慘劇發生，但到山上看到有工友倒下，還跑過去拉扯一個人的手，並大喊，「怎麼流血了？趕快去看醫生。」事後才知遇害者已不治身亡。

兩人本來在農產生活，居住在種蘑菇的房間，身體有風濕和腰痛，又親眼目睹事發場景，非常害怕，精神受刺激，近一年不能工作。好在政府和安老自助處提供生活費等幫助。

安老自助處社工余秀玲說，總共幫助了6個受影響的中國農場工人。雖然政府提供很多資源，但有語言障礙。安老自助處提供翻譯，聯繫資源，幫助購物，助力他們適應社區，並聯繫心理醫生提供咨詢服務。其中五個人目前居住在半月灣，一人搬走。目前有三人還在Concord農場工作。

另一位Concord農場的司機陳駿說，事發時剛好去送貨，也僥倖逃過一劫。休息十幾天後繼續工作。目前工作條件稍有改善，休息時間略長。他暫時住在政府提供的免費公寓。

據NBC灣區新聞報導，趙春力說，他多年來遭受欺淩，再加上在農場長時間工作，這些問題從未得到解決。他還說，相信自己患有某種精神疾病，槍擊事件發生當天神志不正常。他對槍擊事件表示悔恨。