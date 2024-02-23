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降雨到來前 北加灣區迎最溫暖的一天

編譯組／即時報導
本週末灣區將迎來本月最溫暖的幾天，一些城市的氣溫將接近 70 華氏度。 （美聯社）
本週末灣區將迎來本月最溫暖的幾天，一些城市的氣溫將接近 70 華氏度。 （美聯社）

舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，本周末，西海岸上空不斷擴大的高壓系統將使加州保持溫暖乾燥，灣區一些城市的氣溫將接近70華氏度。

周六（24日）將是藍天白雲，氣溫躍升為60至70華氏度，這是灣區許多城市今年二月迄今為止最溫暖的一天。聖荷西的氣溫將比正常最高氣溫64度高出近10度。聖他路薩（Santa Rosa）、核桃溪（Walnut Creek）、利佛摩爾（Livermore）和密爾比達（Milpitas）的氣溫也可能達到70度。

舊金山的中國新年遊行下午五點開始時，氣溫預計在60華氏度左右，到慶祝活動結束時，氣溫將降至50華氏度上下。

但春天的味道預計不會持續太久。周日（25日）雲量將自南向北逐漸增多，氣溫將回落到60華氏度上下，傍晚時分可能會有陣雨，並可能持續到周一（26日）。

周一預計沿海地區的氣溫將降至50華氏度，可能會有零星陣雨。隨著三月的到來，較冷、較濕的風暴可能會重返北加州和中加州。

舊金山：周六天氣晴朗，是二月迄今為止最溫暖的一天，米慎（Mission）區的氣溫將達到60至70華氏度。周日雲量將增多，預計最高氣溫將在60華氏度以下，傍晚時分可能會有小雨。整個周末的最低氣溫將在40華氏度以上。

東灣（East Bay）： 周六預計將是本月迄今為止最溫暖的一天，屋崙（Oakland）和柏克萊（Berkeley）的氣溫將在60華氏度以上，海沃（Hayward）、佛利蒙（Fremont）、康柯德（Concord）和三谷（Tri-Valley）地區的氣溫將在70華氏度以下。

預計周日雲量會逐漸增多，但許多城市的氣溫仍然達到60華氏度左右；周日夜間可能會有陣雨，最低氣溫將在40華氏度之上。

南灣（South Bay）和聖他克魯茲（Santa Cruz）: 預計周六大部分時間陽光明媚，聖他克拉拉谷（Santa Clara Valley）的最高氣溫將在70華氏度以下，比正常氣溫高出近10度。聖他克魯茲將保持在60華氏度左右。

到了周日，由於一個弱系統帶來的雲量增加，整個地區的最高氣溫預計將回落到60華氏度。到周日傍晚，聖他克魯茲山脈可能會再次降雨。本周末夜間最低氣溫將在40華氏度上下。

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