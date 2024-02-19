現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

歐陽萬成（右）受邀到Google演出後，父子兩人合影。（受訪者提供）

歐陽少均（Richard Ouyang)為公眾所熟悉，因他是著名華裔電影演員、脫口秀明星Jimmy Ouyang (歐陽萬成）經常在表演中提到的那個慈愛、有趣又有典型亞裔 父母特點的Richard。然而不為人知的是，人稱「歐陽爺叔」的Richard在現實中的一段人生經歷，卻和熱播劇「繁花 」中的「寶總」高度重合，並和好萊塢 結下了不解之緣。

王家衛執導的連續劇「繁花」，講述90年代上海青年阿寶在股市與外貿打拚發跡成為商界大咖「寶總」，以及他與幾位女性的感情糾葛。外灘27號、和平飯店和餐廳雲集的黃河路是劇中主要場景。

歐陽爺叔出生於上海灘的富貴人家，從小隨著外公見慣了世面、嘗遍了美味佳餚。70年代末移居香港的他，80年代初就以首席代表身分被派到上海，和「寶總」一樣是港商。辦公地點在錦江飯店6樓，日常和外灘27號的外貿公司打交道。

人稱「歐陽爺叔」的歐陽少均出演「Space Force」中張博士一角。（受訪者提供）

提到「繁花」，歐陽爺叔表示，好多細節都有偏差。例如，「當時外灘27號工作的女孩子斯文有教養，哪有這樣『十三點』（滬語，舉止輕浮）的。」還有很多人問「黃河路」是怎麼一回事，他回答自己從來不會去黃河路，去的都是暴發戶。

爺叔說，「寶總」這樣的港商也不可能像劇中所演的那樣去到外灘27號的茶水間。所有的外商都是集中在大堂裡，電話打上去，外貿公司的人再下來。樓上是不對外界開放的。

說起Jimmy在脫口秀中常常提到小時候日日給自己做上海美食的好爸爸，爺叔非常謙虛，說這都是自然要做的事。還感謝兒子介紹自己進入演藝圈。

10多年前，爺叔被Jimmy介紹給自己的經紀人，開始面試角色。沒想到初試身手，就在200多人參加的試鏡中脫穎而出，出演了當年在舊金山拍攝的熱播劇「小爸爸」中黑社會老大「龍叔」一角。「小爸爸」的主演也恰好是「繁花」的女主角馬伊琍。

爺叔之後又出演了幾部美國電影。Jimmy後來主演了描繪波士頓馬拉松爆炸案的「Patriots Day」，演出被歹徒劫持卻機智脫身報警，阻止了更多爆炸發生的華人「孟丹」一角。當時飾演孟丹父親的演員不會國語，Jimmy就向導演推薦了爺叔，沒想到導演馬上首肯，請爺叔飛到美東。

歐陽少均(右起）、歐陽萬成、歐陽太太合影。（受訪者提供）

爺叔演藝生涯的高光莫過於在Netflix劇集「Space Force」中與John Malkovich的對手戲。面對好萊塢大腕的爺叔毫不緊張，淡定演出中國科學家「張博士」。

說起自己的咖位節節攀升，爺叔非常謙虛。他常常幫助大學學生拍攝作品，接拍廣告，日常還是和太太一起尋訪美食，樂知天命。