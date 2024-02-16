舊金山科技大亨鮑勃李刺死案 可能移轉至聖荷西審理

莫梅尼被控去年刺死科技大亨鮑勃•李，法庭聽證會將決定是否將其審判移出舊金山。（美聯社）

舊金山 紀事報（Chronicle）報導，被告莫梅尼（Nima Momeni）被控去年刺死科技大亨鮑勃李（Bob Lee）案件，25日的法庭聽證會討論決定是否將其審判移出舊金山。

舊金山高等法院法官弗萊明（Eric Fleming）將聽證會定在下午2時，比原定上午9時開始的聽證會推遲了幾個小時。截至發稿，聽證會仍在進行中。

莫梅尼的律師之一布拉斯（Tony Brass）在法庭外表示，希望他的團隊能夠獲得他們想要的地點變更，希望不要將此案轉移到矽谷 的中心聖荷西。鮑勃•李是 Cash App 的創始人，在矽谷被譽為科技創新者。

莫梅尼的首席律師贊格內赫（Saam Zangeneh）在11月下旬提交了一份長達12頁的動議，概述了審判應移出舊金山的十幾條理由。

他稱，全國媒體對此案的大量報導，「如此廣泛、聳人聽聞和帶有偏見，有理由認為在舊金山市和縣無法進行公平公正的審判」。

贊格內赫還認為，媒體的報導將嫌疑人和受害者的形象對立起來，這是不公平的。他寫道，報導將 43 歲的鮑勃•李描繪成 「家鄉英雄 」和 「類似於洛杉磯湖人隊（LA Lakers） 」的名人，因為他是矽谷的標誌性人物，創造了Cash應用程式。而 39 歲的莫梅尼則因為他的伊朗 移民血統而 「被視為局外人」。

這位律師寫道：「鑑於中東政治動盪的現狀，伊朗政權被指控與各種可以想像得到的恐怖組織有牽連，我們不禁要問，如果尼瑪-莫梅尼是中國人或烏克蘭人，媒體是否也會這樣做呢？」

贊格內赫接著說，地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）「出於自己的目的，策略性地轉發了詆毀尼瑪-莫梅尼的虛假言論」，莫梅尼的前任律師坎尼（Paula Canny）也對他進行了 「詆毀」。

謝安宜於 1 月 18 日提交了一份長達 25 頁的動議反駁書，辯稱莫梅尼的律師沒有證實媒體對此案報導的影響。

警方和檢方稱，莫梅尼在去年4月4日凌晨刺死了鮑勃•李。案發前他與莫梅尼的妹妹Khazar Momeni因關係問題發生爭執。錄像顯示，李在街區內踉踉蹌蹌地走著，而襲擊者則停在附近的柵欄邊。警探在那裡發現了一把沾滿血跡的刀。

贊格內赫和他的團隊稱刺殺錄像沒有定論，並認為可能是另一名男子所為。檢察官塔萊（Omid Talai）稱這種說法 「可笑」，並稱辯方的論點是 「大量的可能和理論，沒有實際證據支持」。警方在刺殺事件發生九天後逮捕了莫梅尼。