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矽谷疑似工程師殺妻案 南灣案發屋進行犯罪後清理

記者孫愛薇╱聖他克拉拉即時報導
案發屋大門前放置越來越多民眾前來致哀的花束。（受訪者提供）
案發屋大門前放置越來越多民眾前來致哀的花束。（受訪者提供）

轟動矽谷谷歌工程師疑似殺妻案，被告人陳立人曾四度不到法院過提審。就在上周五陳立人終於出現在法院完成提審手續後，位在聖他克拉拉市的事件發生獨棟屋，12日上午開始進駐兩間專業犯罪後清理公司。該公司的大型清掃車就停駐在案發屋的街道旁，而專業的打掃人員則在屋內做各種打掃工作。

鄰居首先注意到街道停放兩台不認識的車輛，開始留意是否有不認識的人出入事發屋。隨後就開始有工作人員進入屋內做清掃，也開啟了屋內面對街道的窗戶，鄰居猜測，清潔人員並沒有經過正門口進入屋內，而是從後門進入開始做整理，因為放置在大門口的致哀花束沒有遭到移動。

由街道邊停放的車輛顯示，這次的犯罪後打掃公司分別為Steri-Clean與Aftermath。兩間公司的官方網站資料顯示，皆有提供政府警方所需的犯罪後專業清掃業務。Aftermath提供24小時的犯罪與死亡現場的生物清潔，諸如血液噴濺的清潔。

這起案件根據警方資料顯示，1月16日警員進入案發住宅，將被告陳立人拘留。然而在被告站著的正後方臥室，警官發現受害人于軒一(音譯，Xuanyi Yu)躺在地板上已經死亡。死者頭部有嚴重的鈍器傷口，地板、牆壁和臥室門的背面有大量血跡。現場警官說：「我認為陳當時穿著涼鞋，站在或蹲在於旁邊，用手不斷地打她的頭部。 」

案發屋前本來停駐的家用SUV車已經於一月底遭移走，大門的燈光也已經關上。然而大門前放置越來越多民眾前來致哀的花束，走動在街道的鄰里也持續在關注案件的發展。他們為受害家屬祈禱，也希望這條街道能盡快回到原本的平靜。

事件發生的獨棟屋，12日一早停駐兩間專業犯罪後清理公司車輛，人員進入屋內做整理。...
事件發生的獨棟屋，12日一早停駐兩間專業犯罪後清理公司車輛，人員進入屋內做整理。（受訪者提供）

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