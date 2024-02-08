龍年郵票發佈 文化濃厚引金山亞裔社區共慶

亞裔民選官員、社區領袖共同揭幕「龍年郵票」。（記者王子涵╱攝影）

亞太裔歷史文化基金會聯合美國郵政 署（USPS），8日在舊金山 市政廳揭幕「龍年郵票」，眾多亞裔 民選官員、社區領袖前來慶祝。

美國郵政署自2020年起開始推出以生肖為主題的特別紀念郵票，今年已經進入到第五年。龍更是華人偏愛的生肖，象徵成功、智慧、強大。郵票設計由藝術總監阿爾卡拉(Antonio Alcalá)指導、藝術家卡米爾·周(Camille Chew)操刀。紙雕龍面具以手工印刷紙切割、折疊成型，再用丙烯顏料上色、花朵和流蘇等紙質元素裝飾，以金紅為主調，融入金色財運、紅色吉祥的象徵意義。

舊金山市長布里德（London Breed）、舊金山郵政總長史密斯（Douglas Smith）、市府律師邱信福（David Chiu）、公立圖書館館長玄柏高（Michael Lambert），花車大遊行總導演、中華總商會商董黃英豪（Harlan Wong）、警察委員會委員等參加慶祝。

布里德表示，龍代表著力量和勇氣，同時還有進步。她指出，舊金山市自疫情大流行後已經取得許多進步，針對亞裔社區的仇恨犯罪已經銳減90%。市府將協助確保農曆新年大遊行的成功，保證街道清潔結合公共安全，「龍年郵票揭開一切的序幕」。

市府律師邱信福表示，富有亞裔文化的郵票讓他十分興奮。他從小就熱愛收集郵票，但卻沒有一款郵票能夠反應亞太裔社區豐富文化，如今他的兒子也和他一樣熱愛集郵，他迫不及待將龍年郵票和兒子分享，以慶祝亞裔文化。