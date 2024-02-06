矽谷中文學校結業成果展及農曆春節文化活動

矽谷中文學校以具有台灣春節元素做為場景布置，為學員安排新春文化饗宴課程。（主辦單位提供）

台灣華語文學習中心矽谷 中文學校1月28日在南灣僑教中心舉行2023年秋季入門班「農曆春節文化活動座暨結業成果展」，以具有台灣春節元素做為場景布置，為學員安排新春文化饗宴課程，當日並舉辦結業式，恭喜學員完成一期3個月的課程。金山灣區 僑教中心主任莊雅淑、僑務秘書許彩鳳、TCML矽谷中文學校校長寇惠風、愛飛揚中文學校校長單聖玲、授課教師李希奇、學員及眷屬共70人參加。

莊雅淑表示，歡迎矽谷中文學校學員攜家帶眷到僑教中心過農曆年，並感謝學校用心辦學、推展華語文學習，學員孜孜不倦認真學習，完成一系列實體及線上課程，學習過程中甘苦共存，看到學員學習成效，令人敬佩和讚嘆，會中並親自發送給每位學員總統府福袋、春聯、僑委會月曆。

寇惠風表示，學員皆來自矽谷各專業領域佼佼者，不僅掌握語言學習關鍵重點，並在專業教學引導下，快速提升學 習華語的興趣與技巧，他特別換得美金兩元新鈔，當紅包送學員作壓歲錢，代表「幸運」和「幸福」意涵，豐富年節氣氛。

文化老師吳季芳在活動中以簡報介紹了12生肖，學員學會中英對照生肖名稱、數字及自我介紹。寇惠風設計麻將賓果遊戲，寓教於樂並加深學員對四季「春夏秋冬」、方向「東西南北」的認識。老師任鳳儀則帶領學員體驗書法樂趣，並現場揮毫春聯、說明涵意，供學員帶回張貼。