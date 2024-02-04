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AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

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AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

記者葛歆睿、江碩涵／聖荷西即時報導
美超微創始人兼執行長梁見後自從躋身億萬富翁（Billionaire）後，首度公開參加大型活動。（記者葛歆睿／攝影）
美超微創始人兼執行長梁見後自從躋身億萬富翁（Billionaire）後，首度公開參加大型活動。（記者葛歆睿／攝影）

被譽為台灣科技業AI三巨頭之一的美超微（Supermicro）一個月來股價飆漲一倍以上，年漲幅更高達六倍，2日收在576美元，美超微的企業動態成了台美兩地許多股民追蹤的目標。美超微創始人兼執行長梁見後在矽谷深耕逾30年，自從去年他躋身億萬富翁（Billionaire）後，3日首度公開參加大型活動，引發全場參與者追隨合影，掀起一股「美超微風潮」。

梁見後3日晚間參加北加州中國大專校友聯合會第40屆年會，並擔任演講者。他畢業於國立台灣科技大學電機工程系，也是校聯會成員之一，他在會中分享了許多有關環保的概念，並說之前成立了基金會，在矽谷密爾比達買了兩百英畝的土地，將栽種更多保育林，替環保盡一份心力。

梁見後說，相信未來電腦和AI將在生活中無處不在，或許AI手機很快就會問世，如同個人數位秘書一般，十分聰明，而且可以一年365天、一天24小時不間斷工作，隨時為使用者解決問題。

他還提到，自己其中一個願望，就是運用AI技術，讓電腦玩具和遊戲更好玩和更健康，在引人入迷的同時，也能夠增加智慧，提升生活中的成就感。

梁見後表示，隨著電腦愈來愈強大，消耗的能量也愈來愈大，所產生的二氧化碳是污染和極端氣候的元兇。美超微一直致力於把消耗降到最低，並提出領先的綠色電腦概念。「美超微從2004年開始專心做節能減碳的電腦，沒想到20年後節能減碳變成電腦主流。」他說，「如果全球電腦都走綠色電腦，全球可以省電100億元，相當於100萬棵樹。」

梁見後透露，除了在公司的業務上想辦法節能以外，他15年前成立The Green Earth Foundation，並於去年在密爾必達買了200英畝的地，專門研究怎麼植樹造林，並發現非洲有一種特別耐旱，全年只要3吋的水就能存活，開的花可以吃，果實可以當咖啡豆，樹蔭下還能種水果蔬菜。基金會正與非洲國家、聯合國等組織合作，希望在非洲大量種植這種樹來改善環境。

梁見後說：「所有人都只有一個地球媽媽，她很偉大，也很脆弱，保護地球媽媽很重要。在發展AI的時候怎麼能做到這點，是大家要思考的問題。美超微希望走在前面，帶領大家走向綠色環保生活。」

美超微創始人兼執行長梁見後現身演講，引發全場參與者追隨合影，掀起一股「美超微風潮...
美超微創始人兼執行長梁見後現身演講，引發全場參與者追隨合影，掀起一股「美超微風潮」。（記者葛歆睿／攝影）

AI 減碳 矽谷

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