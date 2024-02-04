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舊金山市長候選人安世輝 批現任市長處理藥物濫用無效

記者楊逸辰／舊金山即時報導
舊金山市長候選人、現任舊金山第十一區市議員安世輝在交流會上談話。（記者楊逸辰/攝影）
舊金山市長候選人、現任舊金山第十一區市議員安世輝在交流會上談話。（記者楊逸辰/攝影）

舊金山市長候選人、現任舊金山第十一區市議員安世輝（Ahsha Safai）2月2日晚間在Manny's餐廳舉行社區交流會，由新聞機構Misson Local編輯埃斯卡納齊（Joe Eskenazi）主持，他在Mission社區群眾間，回應舊金山即將進行的各類提案內容，以及如果他當選市長將做出何種改變。安世輝也直批，現任市長處理藥物濫用無效。

安世輝出生於伊朗，幼時隨母親移民來美國，成為一市之長是他青年時的夢想。安世輝說，現任舊金山市長布里德並沒有興趣和市議會一起合作完成工作，也沒有興趣處理當下舊金山嚴重的無家可歸等問題。

作為市議員的他，一年前推動通過一項提案，内容為每年動用兩千萬美元用於資助資金不足的學校數學和英語教學。對於今年的提案，他表示，他反對布里德支持的加強警察監管的提案E，他認為該提案中致力於提高警察辦案效率的部分雖然聼上去很好，但結果會適得其反，舊金山將有更多警方高速追車而造成的人身安全問題。

他表示，布里德將她自己的名字放在提案E上，對他來說是「震驚」的。他說：「我真的覺得這是最反有色人種的提案之一，這是一條種族歧視的法案。」他同時補充說明，這一個提案並沒有經歷足夠的審核就被放入投票項目中，而處理警察政策最糟糕的方式，就是把它們放到公共投票項目中。

另外，舊金山頭疼的濫用藥物方面，安世輝指出，去年致命藥物致死人數達到了歷史最高的紀錄。他表示，布里德並沒有和正確的部門合作，他支持為濫用藥物者提供乾净的房屋及預防過度用藥的場所。

在振興經濟方面，安世輝表示，他若上任，將從建設大學、吸引好萊塢以及打造安全和乾净的城市入手，他支持將空置的辦公樓改造成大學、吸引好萊塢來舊金山拍攝電影，提高城市影響力。

舊金山在全國名聲不良的當下，安世輝表示，他仍然會向人們去描述舊金山的多元、熱情和對外歡迎的態度。

舊金山市長候選人、現任舊金山第十一區市議員安世輝在交流會上談話。（記者楊逸辰/攝...
舊金山市長候選人、現任舊金山第十一區市議員安世輝在交流會上談話。（記者楊逸辰/攝影）

舊金山 投票 好萊塢

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