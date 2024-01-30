谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

加州聖克拉拉的中國籍谷歌工程師殺妻命案，引發矽谷華人 社群關注。中國媒體「三聯生活周刊」採訪了兇嫌陳立人與死者于軒一昔日的大學同學以及在灣區 的鄰居朋友。

于軒一的北京清華大學同學肖雲（化名）記得，大一第一次見到于軒一，印象是「非常文靜，你誇她，她就含蓄地笑一下。」一位當時電子系的男生徐威（化名）說，于軒一是大家心裡的「高冷女神」。

據多位同學反饋，本科期間的于軒一和陳立人交集很少，兩人都各自有穩定的交往對象。

陳立人來自四川成都，出生於一個公務員家庭。他的中學朋友吳浩（化名）說，陳立人自信、活潑、外向。兩人曾一起到美國參加過為期一個月的夏令營，陳立人很擅長活躍氣氛，「當其他學生還一頭霧水時，他已經自告奮勇，開始給大家當英語翻譯了。」吳浩覺得他「很受女孩子歡迎」。

本科時交集不多的陳立人和于軒一，是在美國讀碩士時才走到一起。2018年，陳立人和于軒一從清華畢業後，於9月入學了聖地亞哥加州大學的計算機碩士項目。郭旭凡（化名）也在這個碩士項目裡學習，他說，這個項目學費便宜，學制靈活，可以自行決定畢業時間，並且靠近互聯網公司，是很多清華學生進入矽谷的跳板。

郭旭凡記得，他2018年10月第一次見到陳立人時，陳立人和于軒一已經在一起了，他記得這對情侶「總是同時出現」，「形影不離」。

陳立人進入谷歌後，因為工作從聖地亞哥搬到了往北800公里的聖馬特奧（San Mateo），進入矽谷，和一位男性友人合租了一間公寓。那時于軒一還沒有畢業，兩人開始了異地戀。

直到命案發生前，郭旭凡都認為，學弟學妹的生活令人羨慕：兩人撐過了異地戀、結婚買房，在男女比率失調的灣區，早早穩定下來，組建了一個「雙碼農」家庭。

報導指出，陳立人夫婦買下的獨棟別墅位於聖克拉拉山谷道，30多歲的華人劉芮（化名）算是這對年輕夫婦的鄰居，她和丈夫同在灣區工作，於2021年買下了一棟獨棟別墅，與陳立人和于軒一家只隔著一所小學，「走路1分多鐘就到了」。

「這個社區並不是傳統意義上華人喜歡的『學區房』。」劉芮說，但近幾年灣區學區房價格猛漲，很多華人開始尋找性價比更高的住宅區，這個社區就是其中之一。因為附近沒有中學，這裡的華人通常沒有小孩，或者孩子年齡尚小，「等孩子大了再換一套」。

陳立人和于軒一的房子，劉芮估計「首付51萬左右，每月房貸大概9千美元」。而據谷歌員工透露，陳立人和于軒一的稅前工資，一年分別至少在25萬美元左右，扣掉稅費和保險還剩下15萬美元，完全足夠負擔生活開支。

但根據劉芮的觀察，社區裡的鄰居之間關係鬆散。華人居民大都是陳立人和于軒一這樣的年輕互聯網從業者，本地白人夫婦則大都從事傳統行業，年紀在四五十歲，「因為大家背景太不一樣了，除了見面打個招呼，平時沒有什麼交流」。

殺妻案後，劉芮感覺特別難過，「他們的背景、生活環境、興趣愛好，就像灣區百分之八九十的華人一樣。我們太像了。」