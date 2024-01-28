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NFL國聯決賽49人對陣雄獅隊 平均票價近千元

記者王子涵╱舊金山即時報導
舊金山49人主場在國聯決賽的草地塗裝。(取自49人X賬號）
舊金山49人主場在國聯決賽的草地塗裝。(取自49人X賬號）

美式足球職業聯盟（NFL）28日迎來兩大分區決賽，舊金山49人與底特律雄獅隊在國家聯盟（National League）決賽相遇。美國聯盟（American League）這邊由堪薩斯酋長隊對陣巴爾的摩烏鴉隊。兩場比賽的勝者不僅獲得分區頭名的稱號，還將進軍超級碗（Super Bowl）爭奪最終的冠軍。

根據票務網站統計，49人對陣雄獅隊的比賽成為近13年來最火熱的國聯決賽，最低票價也達到驚人的566元，平均票價更是逼近千元，包廂和VIP座位的售價超過9000元。

49人隊也在舊金山、聖荷西和屋崙三地舉辦官方觀賽派對，為主隊加油。前去現場觀賽的華人球迷張哲遠分享，早在上午10時，球館外側的停車場就已經爆滿，球迷支起烤爐，與家人一同烤肉享受陽光。「這是屬於灣區人的節日，到處都是49人標誌性的紅色。」

自2011賽季以來，舊金山49人共計六次闖入國聯決賽，在過去的兩個賽季中都止步於此。根據球隊的公告，此前受傷的明星外接手薩繆爾（Deebo Samuel）將出場，其他主力球員也保持健康的狀態，比賽將在28日下午3時30分正式打響。

舊金山 足球 灣區

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