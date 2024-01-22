轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭

據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的Liren Chen（左）和32歲的Xuanyi Yu（右）。（取自linkedin）

震驚華人圈的矽谷華裔谷歌 工程師殺妻案，嫌犯是華裔谷歌工程師陳立人（Liren Chen），疑似家暴 毆打太太于軒一（Xuanyi Yu）致死。記者根據聖他克拉拉縣法院網路資料查出，目前最新進度為1月24日即將開庭。

學經歷皆優秀的夫妻，卻發生駭人命案，令人不勝唏噓。記者親自採訪街坊鄰居，發現鄰居發起守望相助外，21日晚間，也有民眾開始到案發屋前獻花，表示哀悼。

根據聖他克拉拉縣法院網路資料顯示，24日預計在下午1時35分開庭，法庭召開時間有中午休息，一般而言不會在中午12時開庭，這場庭審將是屬於下午場，前兩次開庭時間原定於18日、19日，但都延遲舉行，不確定是否因為嫌犯的身體狀況無法出庭，導致延遲或不出席。若24日順利開庭，這將是這起案件發生後，陳立人第一次出現在大眾面前。

居住在案發屋附近的鄰居太太，在知道這樣悲劇的事件後，主動注意案發屋的包裹與信件，附近老居民們也開始留意，是否有不明人士想進入該屋中。自從20日新聞曝光後，連著周末兩天都有許多媒體與民眾前來拍照，居民不介意受到打擾，但是希望不要有心懷不軌的份子摻入其中，毀壞屋子的內部。

19日晚間，發生命案的屋子大門還送到了寵物店寄來的用品包裹，顯見命案的發生是非常突然，屋主原本還預計著添購家中兩隻寵物貓的用品，如今已經無人能照看收貨。鄰居對記者透露，原本她想要代為保管，避免包裹遺失，但隔天發現，寵物包裹與信件已經遭清空，不確定是否為家屬朋友前來代管。

接連周末大雨後，21日周日晚間開始有民眾前來獻花致意，在大雨與昏暗的大門燈光下，不願具名的民眾以一束花，表達內心對這件駭人悲劇的哀戚，而後陸續有民眾前來表達致意。