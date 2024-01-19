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獨家／檢方確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

記者劉先進江碩涵、孫愛薇／聖他克拉拉市即時報導
19日中午本報獨家取得檢方消息，確認27歲華裔谷歌工程師陳立人（音譯，Liren Chen）因涉嫌蓄意殺害太太，已被聖他克拉拉現檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）
19日中午本報獨家取得檢方消息，確認27歲華裔谷歌工程師陳立人（音譯，Liren Chen）因涉嫌蓄意殺害太太，已被聖他克拉拉現檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）

谷歌華裔工程師命案引起社區及科技圈軒然大波。19日中午本報搶先在檢方發布新聞稿前，獨家取得檢方消息，確認27歲華裔谷歌工程師陳立人（音譯，Liren Chen）因涉嫌蓄意殺害太太于璇宜（音譯，Xuanyi Yu），已被聖他克拉拉現檢方起訴謀殺重罪。

根據本報獨家取得檢方的指控書，內容寫著，該罪行涉及嚴重暴力、嚴重身體傷害威脅，顯示陳立人「高度殘忍、惡毒或冷酷的行為」。記者從聖他克拉拉縣警監獄獲悉，陳立人的狀態是住院，且不得保釋，目前在醫院等待法庭聽證會，截至19日上午尚未過堂（提審），若罪名成立，他將面臨終身監禁，且不得假釋。

該起命案從18日下午起，就在華人網路社群有大量的討論，網路一度謠傳陳立人是開槍打死于璇宜，再嘗試開槍自殺。威比說，並不知此事。根據本報記者掌握的一份警員哈格（Frank Hagg）的調查事實陳述，陳立人是「多次毆打受害人頭部致其死亡」，並非網傳的開槍行兇後自殺。雖然檢方提供的資料已將受害者隱去，但透過網路資訊及房屋公開資訊，顯示被害者名字為于璇宜。

根據領英（LinkedIn）的公開資料顯示，陳立人和于璇宜均來自中國，兩人也都是谷歌的軟體工程師。領英上寫著，陳立人與于璇宜皆於2014至2018年就讀北京清華大學電子信息工程系，接著兩人就讀聖地牙哥加大電腦科學碩士，陳立人從2020年開始擔任谷歌軟體工程師至今，于璇宜曾去過Amazon擔任工程師，2021年才到谷歌擔任工程師至今。

根據哈格提供的調查事實陳述，詳細還原了案發現場。1月16日晚上8時55分，警員獲報，因此到事發地進行福利檢查，報案人是陳立人的朋友。

陳立人的朋友在報告中陳述，15日晚上，朋友在陳立人、于璇宜家中共進晚餐，事發家中只有這兩人居住，朋友發現，陳立人大部分時間都沉默寡言、目光呆滯，他擔心陳立人的行為舉止「發生明顯變化」。

朋友和他的太太16日早上嘗試致電陳立人和于璇宜，但電話並未接通。當朋友到達陳家門口時，無人應門，他走到住宅後面，透過窗戶看到陳，但陳一言不發，跪在地上一動不動，雙手舉在空中，目光呆滯。朋友趕緊報警，此時可以看到陳的外套和襪子上似乎有血跡。

警員進入住宅，將嫌犯陳立人拘留。在陳站過的地方、正後方的臥室，警官發現于璇宜躺在地板上。她的頭部有嚴重的鈍器傷，地板、牆壁和臥室門的背面有大量血跡。警官懷特宣布，于已經死亡。

陳立人的右手腫脹，發紫。衣服上、腿上、胳膊上和手上都有血跡，他的左前臂也有淺淺的抓痕，不過他身上似乎沒有任何會產生這些血跡的撕裂傷。走廊的一雙涼鞋（看起來與陳的尺碼一致）上有明顯血跡噴濺，警官在上面沒有找到明顯用於造成鈍器傷的兇器。哈格說，「我認為陳當時穿著涼鞋，站在或蹲在於旁邊，用手不斷地打她的頭部。 」

根據事實陳述，當時警方詢問陳是如何弄傷自己的手。他回答說，「我打了妻子」。對於此事何時發生，他回答說「昨天」。哈格說，「根據我的訓練和經驗以及上述事實，我認為嫌犯陳立人，殺害了他的妻子，也就是受害者，多次擊打她的頭部。」

記者實際探訪命案發生地點，街區寧靜優美，警方的封鎖線也已經撤除，完全看不出16日當天曾發生駭人的命案。

根據美國公開資料顯示，這間房屋以204萬元成交於2023年4月。附近鄰居表示，這對年輕人（Young Couples）才剛搬到這一條街不到半年，剛搬來時還發送街訪鄰居餅乾，態度非常友善有禮貌，平日不曾有什麼噪音或爭吵，直到16日上午鄰居突然看到警方拉起封鎖線，才知道發生事情，感到相當意外。

至於網傳男方是因谷歌裁員才會萌生殺意。谷歌工程師李小姐協助記者查詢兩人在公司內的狀態，目前都是在職中（active），但李小姐表示，很難判定兩人之中有沒有人被裁員，因為谷歌宣布裁員後，會給員工60至90天尋找新工作或內轉的機會，在期限前，都不會將員工移除系統，所以是否真為裁員引發殺機，無法判定。

李小姐表示，她曾在公司內部活動時遇過于璇宜，不過因為是大型活動，印象並不深刻，但對於同事發生此事，感到很遺憾。

記者實際探訪命案發生地點，街區寧靜優美，警方的封鎖線也已經撤除，完全看不出有命案...
記者實際探訪命案發生地點，街區寧靜優美，警方的封鎖線也已經撤除，完全看不出有命案的痕跡。（記者孫愛薇／攝影）
鄰居16日上午突然看到警方拉起封鎖線，才知道發生事情，感到相當意外。（鄰居提供）
鄰居16日上午突然看到警方拉起封鎖線，才知道發生事情，感到相當意外。（鄰居提供）
鄰居16日上午突然看到警方拉起封鎖線，才知道發生事情，感到相當意外。（鄰居提供）
鄰居16日上午突然看到警方拉起封鎖線，才知道發生事情，感到相當意外。（鄰居提供）
矽谷華裔谷歌工程師于璇宜（音譯，Xuanyi Yu）疑似被先生毆打致死。（翻攝自...
矽谷華裔谷歌工程師于璇宜（音譯，Xuanyi Yu）疑似被先生毆打致死。（翻攝自領英）

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