北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

根據emlaksatan報導，這兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的Liren Chen和32歲的Xuanyi Yu，圖為據傳兩人死亡的地址街景。（記者孫愛薇／攝影）

根據emlaksatan報導，這兩位死亡的谷歌 工程師分別是34歲的Liren Chen和32歲的Xuanyi Yu，聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），整起悲慘事件背後真正的動機尚不清楚，仍在調查。

根據emlaksatan報導，初步調查顯示，Liren Chen開槍打死了Xuanyi Yu，再將槍口對準了自己，不過確切的死亡原因和方式，仍有待驗屍官辦公室做出最後的確認。

報導指出，兩人都是才華洋溢、成功的Google 工程師，曾在矽谷的山景城Google總部工作，兩人皆來自中國，為了教育和事業而移居美國。Liren Chen於2012年畢業於北京清華大學，獲得電腦科學學士學位，隨後於2014年、2018年獲得史丹福大學電腦科學碩士和博士學位，並於 2018 年加入Google，擔任軟體工程師，從事與人工智慧和機器學習相關各種專案。

山景城及其他地區的Google社區，對此事感到震驚和悲傷。根據報導，Google內部員工表示，他們倆人是受尊敬的員工和朋友，也有許多人在社群媒體上表達哀悼和敬意，緬懷他們曾對工作的貢獻。

雖然目前警方並未公布Liren Chen和Xuanyi Yu的資產，不過由於他們兩人都是谷歌工程師，年薪應該很高，可能家庭年收入都有達到50萬美元。

美國知名職場論壇Blind上也有討論關於此案的訊息，有網友提到，Liren Chen和Xuanyi Yu很可能是因為被谷歌裁員 後一時想不開才自殺，尤其2023年開始，谷歌動不動就大規模裁員，令許多家庭難以度過年關。網友在論壇上提到，兩人無論真正死亡動機為何，谷歌都該為此道歉。