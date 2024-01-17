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新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

記者徐蓓蓓╱聖他克拉拉縣即時報導
洛斯蓋圖警方火速破案，逮捕涉嫌殺妻男子。（洛斯蓋圖警局網站）
洛斯蓋圖警方火速破案，逮捕涉嫌殺妻男子。（洛斯蓋圖警局網站）

根據洛斯蓋圖-蒙特賽倫諾(Los Gatos-Monte Sereno)警方16日下午3時公布信息，警方以涉嫌謀殺其40歲的華裔妻子余鶯鶯（音譯，YingYing  Yu）的罪名，逮捕了56歲的男子伊格（John y Yeager）。兩人均為洛斯蓋圖居民。

洛斯蓋圖-蒙特賽倫諾警方8日接到報警稱，余鶯鶯自元旦開始就沒有聯繫雇主，也沒有辦法聯絡到她。調查人員通過各種渠道搜尋信息，希望找到她並確認她的安危。而余鶯鶯的丈夫伊格提供的信息，與警官掌握的信息有所出入。調查還發現，2023年12月31日晚伊格對余鶯鶯有家暴行為。

10日，洛斯蓋圖-蒙特賽倫諾警方組織了來自聖他克拉拉地檢處、聖縣犯罪實驗室、縣特別行動小組、縣地區聯合電腦小組、縣搜索與營救隊以及縣兒童家庭服務的多領域專家共同協作，不分晝夜展開偵查，同時確保其家中孩童的安全。

伊格11日因涉嫌家暴被捕，並被登記入獄。因為有其他證據顯示余鶯鶯有生命危險，調查在逮捕之後繼續。

調查人員13日依據已獲得的線索，在當地社區協助下，最後在聖他克魯茲山一處偏遠社區找到了伊格此前行蹤。調查隊隨後在附近找到了被認為是余鶯鶯的人類遺骸，目前正在等待聖他克拉拉縣醫療檢察官的確認。

有消息稱，伊格在此前的調查中承認在12月31日用繩子勒死了妻子，之後拋屍聖他克魯茲山。

家暴 克魯茲 華裔

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