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「SUV車撞進大樓」金山銀行遭搶 賊劫走一台ATM

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「SUV車撞進大樓」金山銀行遭搶 賊劫走一台ATM

舊金山訊
現場的玻璃碎片散落一地，如今警方的犯罪現場膠帶已經包圍了這家銀行。（翻攝自KTVU）
現場的玻璃碎片散落一地，如今警方的犯罪現場膠帶已經包圍了這家銀行。（翻攝自KTVU）

根據KTVU報導，警方3日早上指出，舊金山列治文區Balboa街上的一家美國銀行被一輛SUV司機撞進大樓，劫犯帶著裡面的一台ATM（自動櫃員機）逃走了。現場的玻璃碎片散落一地，如今警方的犯罪現場膠帶已經包圍了這家銀行。

事情發生在凌晨4時左右，地點是38街和巴爾博亞街交叉口（38th and Balboa Street）。凌晨3時40分警方接到報警指出，指該地區附近發生了一起車禍。另根據「舊金山標準報」報導，多名嫌犯搶劫後，駕駛一輛SUV沿著第39大道南行逃跑。

根據「公民」（Citizen）上的一篇貼文指出，當警察到達時，他們發現位於巴爾博亞街3701號的銀行分行已被損壞，並很快得知一輛舊型號的深色雪佛蘭Tahoe撞入了銀行。警方未透露搶劫的具體金額，但他們確實給銀行留下了很多損害。

當顧客開始到來時，裡面的工作人員正忙著用吸塵器清理玻璃並用木板封住門，許多人對這種犯罪行為感到震驚。「說實話，我實際上認為現場的破壞可能是水災造成的。舊金山明明是一個非常安靜的地方，所以是的，確實有點令人震驚，」住在附近的民眾馬格拉斯林（Becca Maglathlin）說。

附近的其他民眾表示，類似的犯罪行為愈來愈頻繁地發生。民眾菲爾霍爾（Marjan Philhour）表示，她在這個社區不再感到安全，並希望市府主管機關可以支持人手短缺的警察局，而她自己也正在競選市議員。

「現在有一種文化和態度認為犯罪是可以的，這讓犯罪分子更加膽大妄為，」菲爾霍爾說。「那麼我們需要做什麼？我們需要為警察提供完成工作所需的工具。這意味著為他們提供技術，提供自動車牌讀取器和無人機」。

菲爾霍爾表示，上個月一輛卡車駛入案發地點附近的CVS ，並且偷走了一台ATM機；新年夜，一名裸體男子向她所在街道上的房屋和汽車開槍；去年8月，當地的一名商店店員遭到攻擊並被殺死。

鄰居們一致認為犯罪需要停止，但他們仍然喜歡住在城市裡。「這確實讓我想弄清楚我們可以如何提供幫助，但這絕對不會改變我住在城裡的想法，」馬格拉斯林說。

舊金山的一家美國銀行被一輛SUV司機撞進大樓，劫犯帶著一台ATM機逃走。（翻攝自...
舊金山的一家美國銀行被一輛SUV司機撞進大樓，劫犯帶著一台ATM機逃走。（翻攝自KTVU）

舊金山 SUV

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