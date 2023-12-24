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中研院學者灣區開講 談認知作戰與假訊息

記者江碩涵／聖荷西即時報導
台灣中研院社會所研究員暨史丹佛大學高等行為研究所訪問學者林宗弘，以「看不見的戰爭」為主題，討論認知作戰、假訊息、網軍及網路監控等熱門議題。（主辦單位提供）
台灣中研院社會所研究員暨史丹佛大學高等行為研究所訪問學者林宗弘，以「看不見的戰爭」為主題，討論認知作戰、假訊息、網軍及網路監控等熱門議題。（主辦單位提供）

矽谷思想沙龍「灣區哲學星期五」12月16日舉行演講活動，邀請台灣中研院社會所研究員暨史丹佛大學高等行為研究所訪問學者林宗弘，以「看不見的戰爭」為主題，討論認知作戰、假訊息、網軍及網路監控等熱門議題，現場吸引上百名參加者及數千名直播觀眾參與。

林宗弘以孫子兵法破題，談到資訊戰的目的與手段。他表示，威權國家積極使用網路言論管制與假訊息宣傳，控制社會抗爭與引導民意，高度民主的國家因為較少言論管制，往往成為假訊息的最大受害者，尤其是在選舉與危機時刻，最容易受到境內操弄和資訊不對稱的影響。

同時，資訊戰在國家陷入戰爭危機時，往往也會先破壞基礎設施，加上網路管制與假訊息宣傳來取得戰場與外交優勢。林宗弘指出，全球正受到資訊戰攻擊，受到假訊息和資訊戰影響的程度逐年上升，尤其中國大陸近年來進行認知作戰的手法日新月異，從扭曲世界觀、動用數百萬假新聞貼文大軍作為境外攻擊，試圖影響其他國家的政治與民心。

面對全球資訊戰的強大威脅，林宗弘整理三個主要因應策略：

一、對威權政權的網路審查採取行動，以外交與經濟為手段，禁止有害資訊流入，以支持公民社會和保護民主國家。

二、緩解外國資訊對民主的影響，制定網路選舉廣告的法令規定，並要求商業巨頭落實資訊管理，並鼓勵非政府組織協助資訊查核，以傳播準確訊息。

三、提高對衝突地區資訊戰的認知，鼓勵公眾在分享國際衝突和重大事件前，須做好事實查核和資料來源，並以國際主流媒體為優先接收與分享來源，以確保事實中立性。

策畫本次演講活動的「灣區哲學星期五」志工Cathy會後表示，灣區哲五薪傳自東岸城市，鼓勵大家一起學習專業之外的知識，並從中思考與自己生活切身相關的議題，自 2017 年開辦以來，舉辦過十多場實體講座，題目從中文教學、選舉科學、制憲，到運動、中醫、電腦動畫，各式各樣議題都有，吸引實體與網路與會者參與迴響。

如果想知道更多灣區哲學星期五的資訊，可直接上臉書 ，網址為：https://www.facebook.com/CafePhiloAtBayArea

矽谷思想沙龍「灣區哲學星期五」12月16日舉行演講活動，上百人參加。（主辦單位提...
矽谷思想沙龍「灣區哲學星期五」12月16日舉行演講活動，上百人參加。（主辦單位提供）
灣區哲五薪傳自東岸城市，鼓勵大家一起學習專業之外的知識，並從中思考與自己生活切身...
灣區哲五薪傳自東岸城市，鼓勵大家一起學習專業之外的知識，並從中思考與自己生活切身相關的議題。（主辦單位提供）

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