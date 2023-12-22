In-N-Out推出兩款新飲料 五年來首次上新

In-N-Out本周宣布在其飲料系列中提供櫻桃可樂和「淡粉紅色」檸檬水。（取自In-N-Out Instgram）

高人氣加州 漢堡連鎖店In-N-Out五年來首次在菜單中添加新品，本周宣布在其飲料系列中提供櫻桃可樂和「淡粉紅色」（Lite Pink）檸檬水。

In-N-Out所有者Lynsi Snyder日前在Instagram上發文表示：「我很高興與您分享我們飲料菜單上的兩個新選擇，我們認為您會喜歡的！ 我們的新飲料，淡粉紅檸檬水和櫻桃可口可樂 ，是兩種新口味，在甜味上有特殊的變化！」

In-N-Out並不像其他連鎖快餐店，會嘗試推出新品、健康替代品、或提供早餐菜單。

第一家In-N-Out於1948年在洛杉磯 鮑德溫公園（Baldwin Park）亮相，由Harry和Esther Snyder創立。 當時，二人以一個簡單、樸素的理念經營公司：「保持簡單，做一件事，並盡力做到最好。」

在之後的半個多世紀中，In-N-Out堅持簡單、基本的原則，其標誌性的白紅菜單板幾乎從未改變，僅提供漢堡、起司漢堡、雙層起司漢堡、薯條和飲料。當然，還有一個已經不算是秘密的秘密菜單，即動物風格（Animal Style）的漢堡和薯條選項。

不過，In-N-Out偶爾也會在飲料菜單上加新。雖然並不經常發，上一次是2018年添加了熱可可，再上一次則是2003年添加檸檬水。

In-N-Out的菜單策略似乎很成功，無論什麼時候，任何一家店都能看到排隊的顧客，或者在極速等候的車輛。