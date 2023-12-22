我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普拖延戰術勝利 推翻大選案 特檢促速審 最高院駁回

新冠致死暴增 密西西比死亡人數1周飆高133%

In-N-Out推出兩款新飲料 五年來首次上新

記者葛歆睿 / 南灣即時報導
In-N-Out本周宣布在其飲料系列中提供櫻桃可樂和「淡粉紅色」檸檬水。（取自In-N-Out Instgram）
In-N-Out本周宣布在其飲料系列中提供櫻桃可樂和「淡粉紅色」檸檬水。（取自In-N-Out Instgram）

高人氣加州漢堡連鎖店In-N-Out五年來首次在菜單中添加新品，本周宣布在其飲料系列中提供櫻桃可樂和「淡粉紅色」（Lite Pink）檸檬水。

In-N-Out所有者Lynsi Snyder日前在Instagram上發文表示：「我很高興與您分享我們飲料菜單上的兩個新選擇，我們認為您會喜歡的！ 我們的新飲料，淡粉紅檸檬水和櫻桃可口可樂，是兩種新口味，在甜味上有特殊的變化！」

In-N-Out並不像其他連鎖快餐店，會嘗試推出新品、健康替代品、或提供早餐菜單。

第一家In-N-Out於1948年在洛杉磯鮑德溫公園（Baldwin Park）亮相，由Harry和Esther Snyder創立。 當時，二人以一個簡單、樸素的理念經營公司：「保持簡單，做一件事，並盡力做到最好。」

在之後的半個多世紀中，In-N-Out堅持簡單、基本的原則，其標誌性的白紅菜單板幾乎從未改變，僅提供漢堡、起司漢堡、雙層起司漢堡、薯條和飲料。當然，還有一個已經不算是秘密的秘密菜單，即動物風格（Animal Style）的漢堡和薯條選項。

不過，In-N-Out偶爾也會在飲料菜單上加新。雖然並不經常發，上一次是2018年添加了熱可可，再上一次則是2003年添加檸檬水。

In-N-Out的菜單策略似乎很成功，無論什麼時候，任何一家店都能看到排隊的顧客，或者在極速等候的車輛。

居住在聖荷西的華人Sam是In-N-Out的忠實粉絲。他表示，之所以經常光顧In-N-Out，正是因為其菜單「簡單、選擇少，不用每次費力去想要點什麼，」他補充說：「而且動物風格漢堡的味道和口感真的很棒！」

In-N-Out以簡單、基本為原則，菜單多年未變。這一策略十分成功，積累了不少忠...
In-N-Out以簡單、基本為原則，菜單多年未變。這一策略十分成功，積累了不少忠實粉絲。（取自In-N-Out Instgram）

可口可樂 加州 洛杉磯

上一則

2023年最後一輪滿月「冷月」與聖誕節不期而遇

下一則

四間必逛自宅聖誕裝飾 動感音樂秀超人氣

延伸閱讀

300多元一斤 智利櫻桃身價暴漲 買一盒竟要583元

300多元一斤 智利櫻桃身價暴漲 買一盒竟要583元
「你殺過人對吧」 挺巴示威者與影星鮑德溫起衝突

「你殺過人對吧」 挺巴示威者與影星鮑德溫起衝突
快餐店In-N-Out 有隱藏菜單

快餐店In-N-Out 有隱藏菜單
熱門漢堡店In-N-Out進軍愛達荷 開店首日排隊8小時

熱門漢堡店In-N-Out進軍愛達荷 開店首日排隊8小時
屹立紅磡60年 「港式漢堡始祖」時新漢堡飽熄燈

屹立紅磡60年 「港式漢堡始祖」時新漢堡飽熄燈

熱門新聞

長榮航空示意圖，與新聞無關。(本報系資料照片)

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

2023-12-19 09:03
星宇航空執行長翟健華（左四）、舊金山國際機場航空行銷及發展處處長Melissa Andretta（右三）、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌（右二）、市長辦公室國際貿易主任Mark Chandler（左三）及阿拉斯加航空區域副總裁Neil Twaites（左二）切蛋糕慶祝。（記者葛歆睿 / 攝影）

星宇舊金山台北航線開航 董事長張國煒親自駕機抵美

2023-12-17 16:11
屋崙華人Gia 16日提醒華人朋友，出現任何疑似症狀，都要去檢測和服藥，避免錯過治病時機。（記者劉先進 ／攝影）

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

2023-12-15 21:31
競選舊金山民主黨縣中央委員會委員的華裔徐加儀說，選舉新規對她們這些出生在美國的華裔很不利。（徐加儀供圖）

舊金山華女參選 竟因中文名被刁難

2023-12-16 21:39
舊金山有不少名人居住在普西迪歐岡（Presidio Heights），成為高價房市熱區。（取自地產業者Compass官網）

金山今年最貴的豪宅 3450萬出售

2023-12-22 17:45
Instagram帳戶Chef Smelly發布的視頻顯示，Lululemon店的玻璃門窗被撞得東倒西歪。（取自Instagram）

北加匪徒猖狂「為偷幾條褲子 開車猛撞店鋪」店損上萬

2023-12-21 21:11

超人氣

更多 >
華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
哪個訂房網便宜 Booking、Agoda或Expedia？

哪個訂房網便宜 Booking、Agoda或Expedia？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳